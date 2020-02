No corren buenos tiempos para la pareja formada por Chabelita Pantoja y Asraf Beno. Desde hace semanas el nombre de su novio sonaba con fuerza para ser el próximo fichaje de ‘Supervivientes 2020’, pero hay algo con lo que el modelo no contaba. La hija de Isabel Pantoja no estaría de acuerdo con que su chico participara en la isla y le habría comentado que rechazara la propuesta.

Chabelita no desearía ver a Asraf en Honduras

Así se lo desvela a SEMANA fuentes cercanas a la pareja. De hecho, lo que nos relatan es que Chabelita Pantoja se opone totalmente a la participación de Asraf Beno en ‘Supervivientes’ y que tras ver el interés de su chico en saltar desde el helicóptero, la hija de Isabel Pantoja le hizo ver que si aceptaba tal vez se replantearía su relación.

Recordemos que la última pareja que acudió como participante del reality fue el padre de su hijo, Alberto Isla, y aunque durante el transcurso del concurso hicieron una boda simbólica, tras salir expulsado la relación se dio por finalizada.