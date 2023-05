'Supervivientes' se llena de "penitencias" con cortes de pelo, taparrabos y otros castigos

Asraf, Bosco, Adara, Jonan, Artur y Alma aceptan cambios de look y otros castigos para recibir suculentas recompensas en el reality.

Los concursantes de 'Supervivientes' están llegando a la recta final del concurso y arrastran muchas penas tras de sí. El programa tienta a sus participantes con suculentos platos que no han podido rechazar. Nada es gratuito y ahora deben cumplir con las penitencias que traían todos estos platos. Los cambios de look llegaban rápido y le quitaban a Jonan su pelo, rapándole, y a Alma Bollo más de 30 cm de sus rizos. Aunque decidieron rápidamente que preferían los espaguetis o las hamburguesas, el ver su nuevo cambio de look les impactó, y mucho.

Asraf Beno, por su parte, se tuvo que despedir de su muñeca, recuerdo de su pareja Isa Pantoja y de su ropa. El programa le propuso, además, por un gran kebab y dos cuencos repletos de golosinas que se cambiara el vestuario. Tenían para él un pequeño taparrabos esperando en la mesa compuesto por dos hojas y unas cuantas cuerdas. Era mucha la vergüenza que mostraba el participante solo de pensarlo y, por ello, le dieron la opción de probárselo y lucirlo. Al final terminó aceptando este castigo y se fue con su plato y su "traje" con sus compañeros, que no pudieron evitar sorprenderse ante esa imagen.

Bosco y Artur recibieron tentaciones diferentes. Mientras que el primero rechazó una llamada larga de su madre, presente en plató, por un solomillo Wellington, el modelo optó por negociar. Se terminó llevando una gran bandeja de sushi con la condición de que no puede tocar nada de comida durante la semana. Deberán de ser sus compañeros los que le alimenten cada vez que lo necesite. Las malas noticias no terminaron para ellos pues, tras salvar a Asraf, continúan siendo los nominados de la semana.

Adara acumula más de cuatro penitencias en 'Supervivientes'

Adara Molinero tiene por delante una semana complicada. El programa le dio una gran tarta de chocolate y un bocadillo a cambio de varias penitencias, a diferencia de sus compañeros. Como el "botín" era mayor, consideraron que los castigos también lo deberían de ser. Pasará, ya de entrada, un día sin poder ver, tapada con un antifaz, y otro unida a Asraf y Jonan. Después era el público el que animaba para que aceptara dos penitencias sorpresas: no poder hablar en todo un día, no comer nada caliente hasta próximo aviso y cortarse el pelo unos 15 cm. Estas últimas todavía no las conoce la concursante y habrá que esperar para ver su reacción. De momento tiene casi un brazo de chocolate y bizcocho a su entera disposición y con ello se consuela.