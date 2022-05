Charo Vega no veía el momento de pisar de nuevo suelo español y dejar atrás el calvario que ha vivido en Honduras, donde acudió con todas las ilusiones puestas para participar en ‘Supervivientes 2022’. Sin embargo, su sueño se tornó en pesadilla, no logró acomodarse a las duras condiciones de la isla y pidió desesperada ser expulsada. Una concesión que sus amigos y familiares terminaron por brindarle al verla sufrir, incluso entre ataques de ansiedad, suplicando regresar a casa y a las comodidades de una vida que creía prescindibles, hasta que no podía echar manos de ellas. Así, la audiencia finalmente determinó que la que fuera amiga de Carmina Ordóñez, Lolita Flores e Isabel Pantoja fuese la primera expulsada oficial de esta edición de ‘Supervivientes’ y ya está en España.

Vídeo: Europa Press

La angustia vivida por Charo Vega en ‘Supervivientes’ le hizo incluso ser atendida por los servicios médicos aquejadas de un grave ataque de pánico. Ya no quería estar ahí y se sentía atrapada en un reality que veía más plácido desde la comodidad de su sofá y no como protagonista. Ahora, ya en España, Charo parece otra. Además de regresar evidentemente más morena y con algunos kilos de menos, también es palpable en su rostro que está más relajada tras haber podido darse una ducha, dormir en una cama y poder comer sin restricciones y sin contar cada grano de arroz para evitar discusiones. Así la hemos visto a su llegada al aeropuerto de Madrid, luciendo una sonrisa de oreja a oreja y evidenciando que ahora está donde debe estar, tras haber entendido que ‘Supervivientes’ no era su lugar.

El siguiente paso de Charo Vega será acudir al plató de ‘Supervivientes’ y enfrentarse a la entrevista que marca el final de su etapa como concursante. No será fácil. Jorge Javier Vázquez había depositado en ella todas sus esperanzas de juego y creía que sus secretos desvelados en el concurso llenarían horas de debate en el plató. Pero no ha sido así. No ha logrado cumplir con las expectativas, pero no sólo las externas, sino también las que ella misma se marcó al sumarse a una aventura que le hacía ilusión, aunque comprendía las dificultades a las que se exponía. ¿Con qué actitud ha regresado a España? Vea el vídeo y descubre cómo está Charo Vega minutos después de aterrizar en el aeropuerto de Madrid. ¡Dale al play!

