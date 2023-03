A pesar de que parecía que los problemas por el reparto de la comida eran únicos en Playa Fatal tras el tenso enfrentamiento entre Adara y Arelys, en Playa Royale ha estallado una guerra por el mismo tema. En esta ocasión ha sido el arroz el detonante de que comenzara una fuerte discusión entre tres concursantes potentes de la edición más extrema de 'Supervivientes'. Gema Aldón y Alma Bollo han protagonizado una fuerte discusión con Raquel Mosquera, la encargada de preparar la comida durante las últimas horas en los Cayos Cochinos, gastando más arroz cada día y provocando que ya no les quede para el resto de la semana. La peluquera gastó todo el arroz y eso ha provocado que estallara una pelea en la isla.

Era Gabriela quien descubría lo que quedaba de arroz y lo comentaba con Jonan: "¿Esto es normal?", le preguntaba. A lo que el influencer no daba crédito a lo que estaba viendo y aseguraba que no era "nada normal". Por su parte, Alma Bollo, no se sorprendía porque ya lo llevaba avisando desde la primera vez que cocinó Mosquera. “Lo llevo diciendo desde ayer, los cuencazos que se estábamos comiendo estos días no eran normales”, respondía la hija de Raquel Bollo. Y añadía: "Corazón, si los dos días que has hecho de comer, lo has hecho tú y estamos sin arroz, una mala gestión tiene que haber habido". Los supervivientes han visto cuál era el problema y, efectivamente, había echado el doble de arroz según las medidas que habían establecido para racionalizar la comida.

La hija de Raquel Bollo se rompe a llorar tras ser conocedora de que se han quedado sin arroz

Alma Bollo no ha podido reprimir las lágrimas de impotencia y se ha apartado del resto de sus compañeros para desahogarse: "Cocina con Mosquera, pues toma. Y tan tranquila ahí, que ni siquiera ha sido capaz de decir 'chicos, lo siento'. Es mi puta comida, que luego en las pruebas, ¿quién se mata?", decía la joven completamente rota al descubrir que no iban a tener comida para el resto de días.

Tras unos momentos, Raquel Mosquera ha querido pedir disculpas: "Yo por mi parte pido disculpas. Otra cosa que yo puedo ofrecer de mí es mi comida. Si os quedáis mi comida, tenéis la mitad de la mía". Palabras que han hecho que Gema Aldón estallara: "Sabes cómo decir las cosas para hacerte la víctima”. Mosquera no ha dudado en defenderse: "Ni una sola vez me habéis visto llorar cosa que a ti Gema y a ti Alma sí". A lo que la pequeña de Raquel Bollo le reprimía: "¿Sabes por qué me he puesto a llorar? Para no venir y discutir contigo. He llorado de impotencia". Tras ese tenso momento han comenzado una serie de reproches y gritos que han terminado en una fuerte discusión.

La fuerte discusión de Alma Bollo con Raquel Mosquera

"Te peleas con Gema y lo primero que vas y dices es que yo lloro. Lo que me sale del coño, lloro. Igual que tú te comes la comida de los demás. Tú comida y la mía porque la comida caliente te la comiste de la mía. Así que déjame ya tranquila. Tú tienes mucho recorrido, Raquel Mosquera, mucho recorrido", gritaba una Alma Bollo fuera de sí. Los supervivientes han tenido que separar a la hija de Raquel Bollo de la peluquera, ya que el tono iba en aumento y las cosas se podían salir del tiesto.