Hugo Sierra sigue concursando en ‘Supervivientes’. En una de las galas más complicadas para él, no dudó en mostrarse de lo más sincero en cuanto a la relación que quiere mantener con Adara a su vuelta a España, entre otras cosas porque es el padre de su hijo, que actualmente se encuentra en Madrid con la ganadora de la última edición de ‘GH VIP’.

«Espero que sea una vuelta buena, que las cosas se empiecen a acomodar. Mi vuelta a España me tiene nervioso, no te lo voy a negar, por todas las cosas que estaban mal. Lo que necesito es tranquilidad», comenzaba diciendo bajo la atenta mirada de Elena, la madre de Adara, que sonreía por las palabras de Hugo.

«Yo espero… sé que Adara es buena gente e intentaremos, creo yo, hacer lo posible para que no nos dañemos más, ya que no pudo funcionar. Que cada uno tome su camino con eso maravilloso que tenemos en común», comentaba con la esperanza de que todo se resuelva a su vuelta a España.

Hugo lleva mucho tiempo ya sin ver a su bebé y se emociona al pensar en él: «Es horrible Jorge. Hace tres semanas que venía muy mal, todo el día con eso en la cabeza, ahora estoy más tranquilo, evidentemente», dice convencido de que ya queda menos para ver la carita de su bebé.

Después de la drástica decisión de Adara

Las palabras de Hugo Sierra sobre la relación que quiere mantener con Adara después de ‘Supervivientes’ llegan justo cuando la ganadora de la última edición de ‘GH VIP’ ha tomado una decisión de lo más drástica, que afecta a su futuro profesional. Y es que su situación personal no es la mejor y quiere recuperarse para poder seguir adelante. De hecho, ha decidido dejar su canal de ‘Mtmad’.

«Aunque este vídeo iba a ser para decir 50 cosas que tenéis que saber de mí, no puedo… Estoy fatal, tengo que asimilar muchas cosas que me estoy separando, que me han dejado, que la relación con mi padre está fatal, no nos hablamos…», decía sobre el punto en el que se encuentra la relación con su padre.

Desde que saliera de la casa de ‘GH VIP’, Adara no ha parado de protagonizar momentos, lo que ha hecho no descansar la mente ni tampoco desconectar: «Tengo muchas cosas que procesar. Me hace falta llorar, me hace falta limpiarme… Todo ese cúmulo de cosas…», dice con tristeza.

Adara ha anunciado algo que afecta a su carrera en la televisión: «Llegados a este punto, quería contaros que este va a ser el último capítulo, no puedo seguir exponiéndome, necesito parar, que mi vida se estabilice… Hay veces que necesitamos estar en lo más hondo, en la mierda absoluta, tocar fondo para después salir… Tan solo quiero recuperarme y seguir con vosotros. Os quiero dar las gracias por haberme acompañado en esta etapa».

El peor momento de Hugo en la isla

Ivana Icardi ha estallado después de protagonizar una gran bronca con Hugo Sierra en la palapa de ‘Supervivientes 2020’. El uruguayo, que ponía fin a su relación con la argentina hace unos días, ha cargado duramente contra quien ha sido su confidente en el ‘reality’. Tras los reproches de la argentina, el ex de Adara Molinero se ha derrumbado. El concursante lleva días en horas bajas en las playas de Honduras. Sus ánimos están por los suelos. Echa de menos al hijo que tiene con la ganadora de ‘GH VIP 7’. Y se siente decepcionado de Ivana, con quien ya no siente deseos de continuar.

La gala del ‘reality’ ha sido testigo de una monumental bronca entre la ya expareja. Hugo echaba en cara a la joven su actitud hacia él. Cree que no lo ha tenido en cuenta como pareja. Se ha sentido solo y cree que Ivana le ha dado la espalda. «Hay cosas que ya no tolero. Sí estoy enamorado de ella. Esto no se va de un día para otro. He sido muy generoso con ella. Soy muy generoso con mis parejas en todos los sentidos», decía. Ivana le respondía, entre lágrimas: «Siempre quedo mal, siempre quedo detrás tuya. Me estoy preocupando por vos. Pensé que te tenía y pensé que iba a salir con vos. No me creo que con todo lo que hemos hablado agarres y a la primera…».

Pero ella seguía sin comprender nada sobre el cambio de actitud de Hugo. «Una persona enamorada no hace así. A mí me aburren actitudes tuyas también, pero como estoy enamorada de verdad las acepto y listo». La joven no entiende que el ex de Adara haya decidido romper con ella «por una prueba». Y añadía: ¿Qué estás diciendo? ¿Que no te di nada? ¡Hasta lo más íntimo lo he hecho con vos! A mí me daba más corte, más vergüenza que a ti.