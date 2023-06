'Supervivientes 2023' comienza la cuenta atrás para su final con Bosco y Asraf nominados

'Supervivientes' ya conoce la fecha para su final. El próximo jueves 29 de junio todos los espectadores votaran para conocer al ganador de la edición. Adara Molinero, Asraf Beno, Bosco Martínez-Bordiú y Jonan Wiergo son los cuatro concursantes que conseguían su plaza en la semifinal celebrada este jueves 22. Después de una nominación muy ajustada, la concursante se alzaba por encima de Artùr y luchaba junto a Asraf por el que era el último collar de líder de la temporada. Después del equilibrio llegaba la prueba por excelencia del programa de supervivencia, la apnea. "Había una rana croando y se ha callado incluso del susto", bromeaba Carlos Sobera con la concursante después de que se alzara como primera finalista. Nadie salía de su asombro ante lo que había sucedido, la pareja de Isa Pantoja sufrió el frio del agua en la piscina y terminó cayendo.

"Me ha entrado mucho frío y no me he concentrado, al final no pasa nada", confesó. Todavía queda una última nominación por delante, que serán los concursantes quienes definan con su voto y con la nominación directa de la lideresa. Como Bosco fue el nominado del grupo, tuvo que decidir entre Asraf y Jonan. Al final la balanza se decantó por el modelo, dejando a dos de los grandes favoritos al título fuera de la competición en el próximo programa.

La final de 'Supervivientes 2023' a tan solo una semana

'Supervivientes' despedirá en jueves su edición más longeva. Más de 100 días han estado estos cuatro concursantes en Honduras luchando con alzarse con el premio económico, un cheque de 200.000 euros, y el título como nuevo ganador. Cada año esta entrega final se celebra ya en las instalaciones de Mediaset y nada hace presagiar que, en esta ocasión, pudiera ser lo contrario. La cercanía de la villa donde están pasando las dos últimas semanas en Madrid ayudarían a la logística aún más. De hecho, Artùr se convertía en el expulsado de la noche y ya se le realizaba la entrevista en directo. Adara, por ejemplo, tuvo también la visita de su tía paterna Pilu en el lugar donde tendrán que resistir, al menos, un semana más. ¿Quién ganará 'Supervivientes? De momento Adara y Jonan son los primeros finalistas a la espera de resolverse uno de los duelos más difíciles de la edición. ¿Asraf o Jonan?