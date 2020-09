En la tercera entrega de ‘MasterChef Celebrity 5’, la soprano ha protagonizado momentos tan divertidos como únicos. Te mostramos algunos de ellos.

De los 15 concursantes de ‘MasterChef Celebrity 5’ destacan infinidad de rostros conocidos. Raquel Sánchez Silva, Celia Villalobos,Gonzalo Miró, Florentino Fernández, Jesús Castro, Josie, Juanjo Ballesta, La Terremoto de Alcorcón, Laura Sánchez, Lucía Dominguín, Melani Olivares, Nicolás Coronado, Pedro Delgado y Raquel Meroño. Todos ellos destacan por sus distintas profesiones. Pero, sin duda alguna, es Ainhoa Arteta la diva indiscutible de esta edición.

Y es que la cantante lírica no solo es diva cuando se sube a los escenarios. También lo es fuera de ellos. En los fogones del ‘talent’ culinario de Televisión Española ya se ha alzado como una de las aspirantes con más arte y con más capacidad de dar juego ante las cámaras. Si la semana pasada hablaba sin tapujos de sus cuatro matrimonios cuando Josie la comparaba con Elisabeth Taylor, en esta nueva entrega ha estado sembrada.

El «subidón de sexo» de Ainhoa Arteta

A la hora de explicar uno de los platos de una de las pruebas, la cantante hablaba de lo que le había servido de inspiración para preparar una ‘Millefeuille du Pigalle’: desde los frutos del bosque al «voulez vous coucher avec moi…». Al hablar de ello, contaba, le entraba un ‘no sé qué’ que nada tenía que ver con la gastronomía. «Me ha venido un subidón de sexo total», confesaba. Samantha Vallejo-Nágera le respondía: «Te pasa muy a menudo y estoy preocupada».

La bronca de Jordi Cruzn por llamarle «chavalín»

Otro de los grandes momentos de la tercera entrega del concurso ha tenido lugar cuando Jordi Cruz le ha llamado la atención por haberlo llamado «chavalín». La cara del chef no era de amigos cuando escuchaba a la vasca pronunciar ese calificativo. «Lo de chavalín te lo he dicho porque estás hecho un chavalín», le aclaraba la soprano. El chef catalán la reprendía serio, pero de manera cariñosa: «Es un tema de respeto», le recordaba. «Pues tienes razón», reconocía Arteta. En otro instante del programa, Jordi Cruz se dirigía a la artista para aclararle que había estado a punto «de perder los nervios». Ella optaba por aceptar su valoración sin rechistar.

La naturalidad de Ainhoa

Otra anécdota destacada la protagonizaba junto a Josie. El estilista preparaba un postre que no lograba convencer a los jueces. Sobre su ‘Millefeuille du Pigalle’ comentaba: «De Pigalle a Malasaña en 5 minutos. O sea… ¡Estoy fatal!». Ainhoa matizaba: «¡No, de Pigalle a la mierda!».

La bronca de Jordi Cruz

La semana pasada, Josie hablaba así sobre la vida sentimental de Ainhoa Arteta, quien ha contraído matrimonio en cuatro ocasiones. «Eres como Liz Taylor», le soltaba. La de Tolosa le aclaraba: «He tenido cuatro maridos, pero solo he tenido cuatro relaciones». Incluso Florentino Fernández bromeaba con la cantidad de veces que Arteta ha dado el ‘sí, quiero’. «Cuidado que como vayas un poco más para allá tienes que casarte con ella», le advertía a los jueces.

«Me he casado cuatro veces, pero no soy nada promiscua», recordaba en noviembre del año pasado en una entrevista con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. «Me enamoro y me caso, y así me salen las cosas”. En junio de 2019, Ainhoa Arteta se casó con Matías Urrea, director de comunicación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el Puerto de Santa María, Cádiz.

Cumplió un año de casada con Matías Urrea el pasado mes de junio

“No me pidió matrimonio en la primera cita. Coincidimos en una gala, quería sacarse una foto conmigo y con tantos galones le bromeé con que parecía un arbolito de Navidad y que esas fiestas le podía plantar en mi casa. Y así fue, en Navidad ya estaba en mi casa. Nos conocimos, intercambiamos teléfonos. Me empezó a conquistar porque me mandaba mensajes que eran poemas, y eso no lo había hecho ningún hombre. Lo que me acabó de ganar es que me mandó un foto del Hispania con todas las velas abiertas, que se relaciona mucho con mis mariposas blancas”, reconocía en el espacio de Antena 3.

«Mi amigo, cómplice, compañero, amante, padre ejemplar, mi enfermero, oyente… por muchos más te quiero cariño», escribía la soprano a su marido en su cuenta de Instagram el pasado mes de junio, con motivo de su primer aniversario de boda.