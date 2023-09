La vuelta de Patricia Pardo a ‘El programa del verano’ tras las vacaciones está siendo cuanto menos intensa. La presentadora reaparecía en el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco tras haber anunciado su boda y posterior embarazo con Christian Gálvez. Una alegría que en apenas unos días quedaba empañada por la muerte de María Teresa Campos, razón por la que la maestra de ceremonias había pedido a su equipo que no organizaran ningún homenaje especial para así centrar toda la atención en la fallecida. Sin embargo, los compañeros de la gallega no han querido dejar pasar la oportunidad de tener un detalle con la futura mamá que no ha pasado desapercibido para la audiencia.

Cuando el programa en cuestión estaba llegando a su fin ha tenido lugar una conexión con la mejor amiga de Patricia Pardo, Olalla. Un momento de lo más especial en el que la periodista no ha podido evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro, aunque ha recalcado que no era necesario: “Había dicho al equipo que no me felicitaran porque no era el día y me daba vergüenza (…) Es mi mejor amiga desde los cuatro años”, ha asegurado en plena emisión. Sin embargo, los colaboradores presentes en plató han animado a la comunicadora y le han hecho ver la importancia de celebrar cada momento de la vida, incluido el día en el que se cumplen años.

El romántico detalle de Christian Gálvez a Patricia Pardo

Pero las sorpresas hacia Patricia no quedaban ahí, y unos minutos más tarde, una compañera de Patricia le hacía entrega de un precioso ramo de flores. Un detalle del que, instantáneamente, Pardo ha sabido quién era el remitente: Christian Gálvez, a quien cariñosamente su esposa llama “Chris”: “No te queremos molestar Chris, mandarle un beso muy fuerte a todo tu equipo. Un besiño fuerte Chris, luego nos vemos”, decía la presentadora de forma cariñosa, refiriéndose así a su actual compañero de vida y dejando entrever que entre éste y María Teresa Campos existía un gran vínculo amistoso que el de Móstoles recordará de por vida.

Si algo está claro, es que la relación entre Patricia Pardo y Christian Gálvez va viento en popa. Tanto es así, que después, la comunicadora ha dejado constancia en sus redes sociales de la grata sorpresa de sus compañeros y de su esposo con un carrusel de imágenes en las que posa con su ramo de rosas rojas y una porción de tarta sobre la que reposan las velas de su 40 cumpleaños: “Día intenso, agridulce pero edificante. Solo puedo estar agradecida, a la tele y a la vida. ¡Qué fortuna de familias tengo! ⭐️👣 TE AMO @galvezchristian #40”, escribía. Por su parte, el presentador respondía a esta dedicatoria con mucho amor: “¡Y yo a ti! Quiero celebrar tus todos contigo. ♥️⭐️👣”.