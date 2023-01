Risto Mejide lleva días siendo protagonista de la actualidad. Primero por la censura que sufrió su entrevista con Tita Cervera y ahora, porque atraviesa una etapa triste en el terreno profesional. Y es que su compañero y amigo Dani Martínez ha anunciado que deja de ser miembro del jurado de ‘Got Talent’, programa en el que coincidía con el exmarido de Laura Escanes. Aunque no es muy dado a publicar mensajes sentimentales, Risto ha dado el paso de compartir con todos sus seguidores una sorprendente y tierna despedida en sus redes sociales.

«Nadie es imprescindible. Ya lo sé. Pero este tiempo es irremplazable. Gracias Dani Martínez por estas cuatro temporadas de risas, de confidencias, de apoyo y de ingenio. A tu lado ha sido todo siempre mucho más fácil. Saber que vendría una réplica divertida desde la otra punta de la mesa me ha hecho mejor en mi trabajo. Y tener como vecino de camerino me ha hecho además muchísimo más feliz. Por eso y porque, aunque me fastidie, en el fondo sé que estás haciendo lo correcto, mi querido hermano pequeño, para mí es un sí», ha escrito Risto, convencido de que Dani ha tomado la decisión correcta.

Una despedida pública e inesperada por parte de Risto Mejide

Por todos es sabido que surgió entre ellos una amistad que ha traspasado a los rodajes de este programa de Telecinco. De hecho, han disfrutado incluso de vacaciones juntos cuando sus agendas profesionales se lo han permitido. El hecho de que Dani Martínez haya tomado la decisión de dejar el programa ha entristecido mucho a Risto, que ha dejado atrás su dureza y su personalidad arrasadora para despedir de la manera más tierna a su gran amigo y compañero. Eso sí, asegura que entiende que haya tomado esa decisión.

«Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado del programa. He vivido cuatro apasionantes temporadas en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en ‘Got Talent’ había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas 4 temporadas», empezaba diciendo en su perfil de Instagram.

Dani Martínez anuncia que deja ‘Got Talent’