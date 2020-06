Prácticamente irreconocible, así ha reaparecido Albert Barranco tras su paso por ‘Supervivientes 2020’. El intrépido concursante, que se quedó a las puertas de la final, regresaba a la televisión y lo hacía con un destacado cambio de imagen. No solo se ha teñido el pelo de un rubio casi platino, además, ha cogido 15 kilos desde que terminara su aventura más extrema.

Dos semanas después de su expulsión del concurso, el joven, que durante su paso por Honduras perdió más de diez kilos, ha vuelto a coger peso. «Estaba en el chasis», explicaba. Se ha afeitado la característica barba que llevaba durante el reality y que le daba una imagen de náufrago, y ha decidido poner color a su cabello tiñéndose de rubio.

Barranco ha hecho balance de su concurso en ‘Viva la vida’ y aunque ha habido momentos muy duros, reconocía lo siguiente: «Ha sido una experiencia muy bonita». Ha confirmado que continúa su relación con su novia con quien lleva un año y dos meses de romance. Respecto a su supuesto ‘affaire’ con Gloria Camila Ortega ha sido tajante: «Me parece una buena chica, lo que pasó pasó. Ella tiene su pareja y yo tengo la mía», indicaba.

Zanja la polémica con Gloria Camila

También ha explicado la razón principal por la que en un primer momento confirmó que había tenido algo con la hija del torero y más tarde lo negó públicamente: “Cambié de opinión porque yo no soy nadie para vender a nadie y decir algo que una persona no quiere. No quiero dejar mal a nadie. Ella me pidió que lo negase y no soy nadie para no hacer lo que la chavala dice”.

«Simplemente pasó y ya está», confirmaba sobre los hechos. Ha explicado que mantuvieron un encuentro durante una noche en Barcelona cuando quedaron para cenar y que no hubo nada más posteriormente. Además, también ha recordado que cuando todo salió a la luz sintió cierta presión por lo que se estaba diciendo de él.

De su paso por ‘Supervivientes’ se lleva una buena amistad con Rocío Flores, un nexo de unión con Gloria Camila hacia quien solo tiene buenas palabras. Ha querido quitar hierro al asunto señalando que ahora él mantiene una sólida relación con su novia y Gloria también está enamorada.

Durante las galas y los debates del concurso, Gloria Camila también se ha manifestado al respecto. Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si realmente habían tenido algo, la joven contestó con una sonrisa: «Es lo que se decía, pero del dicho al hecho hay un trecho. No era verdad. No estoy con este señor y no me importaría decirte que se los he puesto y bien puestos (los cuernos a Kiko). Yo en su momento estaba enamorada». Añadía que no deseaba entrar en estos asuntos porque no le interesaba.