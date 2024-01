La sorprendente amistad que une a Natalie Poza y Chabeli Iglesias

Natalie Poza y su compañero de reparto, Javier Gutiérrez, han visitado el 'El Hormiguero' para promocionar su nueva película 'Honeymoon'. En su entrevista con Pablo Motos, la actriz ha sorprendido a todos desvelando su relación con Chabeli Iglesias: "Con 9 años estuve viviendo en casa de Julio Iglesias".

Junto a su compañero de reparto Javier Gutiérrez, Natalie Poza ha jugado a una de las pruebas de 'El Hormiguero' en la que ha intentado que las hormigas, el presentador y su compañero adivinaran si la historia que estaba contando era real o no. Ha sido entonces cuando ha dejado a todos sin palabras al confesar que "con 9 años estuve viviendo en casa de Julio Iglesias". A continuación, ha dado algunos detalles más: "Fue un verano, durante un mes. Fue en Indian Creek, Estados Unidos. Estaba Enrique, Julio y Chabeli. Había piscinas, embarcadero y mar". Después, ha explicado que "me llevaba muy bien con ella. Éramos pequeños y nos íbamos a dormir pronto".

"Chábeli y yo éramos compañeras de clase en el colegio y pasé un verano maravilloso en esa casa. Julio era un tío cojonudo, no creo que se acuerde de mí, pero yo sí que me acuerdo perfectamente. Fue uno de los mejores veranos de mi vida. Su padre era un tío cojonudo. No creo que se acuerde de mí pero fue uno de los veranos más maravillosos de mi vida", concluía entre risas, ante la sorpresa de los presentes, afirmando que su historia era real.

Natalie Poza y Javier Gutiérrez, una amistad de más de 30 años

Además de revelar esta sorprendente anédota, Natalie Poza y Javier Gutiérrez han presentado en 'El Hormiguero' su nueva película, 'Honeymoon', que llegará a los cines el próximo 12 de enero. "Es una historia de amor, siempre he querido rodar una y por fin he podido hacerlo. Es una rara avis, una película excepcional con mezcla de géneros, con sentido del humor, muy setentera, recuerda al mundo de los cómics…", explicó la actriz.

Tal y como ha desvelado la actriz, se conocen desde "hace más de 30 años"... Y la historia de cómo fue su primer encuentro no ha dejado a nadie indiferente. Se conocieron cuando eran muy jóvenes en Madrid porque iban a la misma escuela de teatro. Desde el primer momento surgió una estrecha amistad entre ambos, incluso el actor le pidió a su amiga que le comprara un regalo para su madre el Día de la Madre porque él tenía que trabajar. "Llegué con 18 y fantaseaba con ser actor. Le di 2.000 pesetas para que comprara un regalo a mi madre. Le compró un jersey. Ella se acordará toda la vida. Hasta ese punto", ha confesado el intérprete, que ha añadido que después se han ido reencontrando en varias ocasiones, tanto en el teatro, como en la vida, como en el cine.

También hicisteis la obra 'Pornografía barata', les preguntaba el presentador. "Esto era en una casa, entraban 60 personas sólo, había escenas potentes y el público estaba pegado a ti", respondía la actriz. Y añadía: "Era algo clandestino porque se vendían las entradas en un bar de La Latina. Recuerdo una escena en la que utilizaban unos penes de plástico y la gente se excitaba muchísimo".