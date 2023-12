A Sonsoles Ónega se le rompe la falda en pleno directo

La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha vivido un momento algo embarazoso en su último programa al sufrir un 'percance' con su 'look'. Sonsoles Ónega aparecía en el plató de Antena 3 con un top plateado de lo más navideño y una falda lápiz negra con abertura frontal, y ha sido precisamente esta pieza de su 'outfit' la que le ha jugado una mala pasada. Lo desvelaba ella misma al salir de la mesa desde la que presenta la actualidad diaria: "Se me ha roto la falda, mecachís en la mar salada", confesaba en pleno directo, y no tardaba en pedir que le dieran "una puntada" para evitar que al sentarse en 'Flash' (su sección de corazón, donde la presentadora se sienta en sofás junto a las colaboradoras), se le viera "todo".

La abertura de su falda se ha hecho más grande al descoserse y la presentadora temía sentarse en el sofá de 'Fresh' ya que ahí no hay mesa que pueda tapar sus piernas y en cualquier movimiento podía verse todo.

Para solucionarlo, al sentarse junto a Nuria Roca y el resto de colaboradoras de 'Flash', la presentadora optaba por cruzar las piernas y taparse con los folios del guion. "Bueno ahora me voy a sentar con la falda rota, que se me ha descosido, a ver...", confesaba, "no pasa nada, depende hasta donde...", añadía haciendo referencia a si el descosido crecía mucho, terminaría subiendo demasiado y viéndose su ropa interior. Pero, apañado, su solución conseguía que ahí no se viera nada de nada y pudiera seguir el programa como si nada hubiera pasado.

Después no ha dudado en compartir el momento en sus redes sociales, porque 'a grandes males, grandes remedios' y hay que reírse de los momentos embarazosos, di que sí. Sus seguidores han aplaudido su naturalidad al mostrarse tal y cómo es y sin tapujos.