Sonsoles Ónega rompe a llorar en plena entrevista con Albert Espinosa

La emoción embarga al plató de 'Y ahora Sonsoles'. Sonsoles Ónega afrontaba la entrevista con Albert Espinosa segura de que su testimonio sería emocionante. La presentadora no podía contener las lágrimas al escuchar finalmente la historia del mismo. El escritor sufrió un cáncer cuando tenía 14 años hasta los 24. Esto le supuso la pérdida de una de sus piernas, un pulmón y parte del hígado. En todo ese proceso en el que estaba en el hospital pudo conocer a numerosos amigos que, como él, estaban sufriendo la enfermedad y alguna de sus historias le marcaron de por vida. Y es este relato el que hacía que la periodista se rompiera en plena entrevista en directo.

Llena de emoción no pudo ni articular palabra mientras su entrevistado continuó. "Tenía al niño más guapo, listo e inteligente del hospital junto a mí y murió con 11 años. Siempre me decía que quería volver a hacer el camino a casa", recordó Albert Espinosa. No puede dejar atrás a este compañero que tanto le enseñó. A él ahora le dedica su programa en laSexta pues fue él el que no pudo cumplir sus sueños: "El día que lo incineraron quería que nos regalaran a todos un reloj de arena con sus cenizas para que entendiéramos que era vida". Sonsoles Ónega no perdía ni un solo detalle de lo que estaba escuchando en ese momento llena de emoción.

Ni las palabras de ánimo de su invitado terminaban de cortar sus lágrimas: "Me encanta mirar el grosor de las lágrimas de la gente y es tan precioso el tuyo, no sé si te lo han dicho". Para evitar que se emocionara aún más le dedicó unas palabras que le consiguieran reconfortar ante lo que estaba sintiendo en esos momentos. "El programa es en honor a él y le hubiera gustado ver tu emoción porque se te pone una cara tan bonita", recuerda. Finalmente ambos se fundieron en un abrazo y pudieron continuar con lo que se podrá ver ya desde esta noche en antena.

El salto de Sonsoles Ónega a Atresmedia

Sonsoles Ónega es uno de los rostros reconocibles de Atresmedia desde que el pasado verano se anunciara su fichaje. El grupo de San Sebastián de los Reyes fichaba a la presentadora que se encontraba conduciendo el programa de mediodía de la cadena de la competencia Telecinco, 'Ya es mediodía'. Su llegada se hacía oficial con 'Y ahora Sonsoles', el actual formato que presenta todas las tardes en Antena 3 de 19 a 20 horas. Junto a ella son otros los rostros que se han terminado marchando hasta las tardes de esta cadena y la acompañan en el repaso de la actualidad y las entrevistas que realizan. A tan solo unos meses de cumplirse el año, Sonsoles Ónega también ha aparecido en otro formato, 'Hablando en plata: El escándalo de las residencias'. En este especial de prime time analizó junto a Alberto Chicote cuál era la situación en la que se encuentran estos centros después de lo señaladas y sacudidas que han estado tras la pandemia.