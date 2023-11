Sonsoles Ónega reúne a su equipo en la fiesta navideña de su programa

Vídeo: Europa Press

No hay duda que el año que está a punto de concluir ha sido clave en la trayectoria de Sonsoles Ónega. La periodista, que recientemente recibía el Premios Planeta por su novela 'Las hijas de la criada', celebra un gran momento en lo que respecto a lo profesional. Ha reunido a su equipo en la primera fiesta de Navidad de su programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. "El año pasado no la hicimos y me hace especial ilusión estar compartiendo con todo el equipo. Espero que se lo pasen bien", afirmaba.

La presentadora, cuyo paso a Antena 3 en octubre de 2022 fue muy sonado, se ha reunido con sus colaboradores habituales, entre ellos, Tamara Gorro, Paloma García Pelayo y Beatriz Cortázar, y ha hecho balance de este 2023. "Hemos cumplido un año y nos hace mucha ilusión que el equipo esté engrasado y que esté con ganas. Es una temporada muy competida y tenemos que dar el cien por cien cada día", indicaba. Sonsole Ónega aprovechaba la ocasión para pedir un deseo. "Salud para el equipo y para mí porque con salud llegamos al fin del mundo".

La estrecha amistad entre Sonsoles Ónega y la Reina Letizia

Ya conocíamos la gran amistad que une a Sonsoles Ónega con la mujer de Felipe VI que se remonta a cuando ambas trabajaban juntas en CNN+, además, recientemente éramos testigos de cómo doña Letizia sorprendía a su amiga. Lo hizo durante la firma de su libro en pleno centro de Madrid. No solo esperó en la cola como una más para que la escritora le dedicara su novela, una vez le tocó su torno se fotografió en actitud cómplice con la periodista.