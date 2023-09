Un año después de su comienzo en ‘Y ahora Sonsoles’, Sonsoles Ónega se ha sentado en el plató de ‘El Hormiguero’. La nueva etapa de la periodista no podía haber empezado de mejor manera ya que su programa ha ido ganándose el cariño de los espectadores hasta el punto de ser la opción favorita de la audiencia durante las tardes. Una tarea que no ha sido en absoluto sencilla para la hija de Fernando Ónega, que se ha visto obligada a lidiar durante meses con el liderato de ‘Sálvame’ hasta que finalmente la cúpula de Telecinco lo ha cancelado.

Sonsoles Ónega celebra un año que ha estado cargado de éxitos para ella y así se lo ha hecho saber a Pablo Motos durante su entrevista. Con una sonrisa de oreja a oreja y ataviada de blanco, la maestra de ceremonias ha hablado con orgullo sobre los impresionantes datos que ha recopilado su cadena en las últimas semanas. Un buen hacer que los rostros más conocidos de Antena 3 no han tenido nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que la cadena de Fuencarral ha apostado por sus buques insignia en todas las franjas horarias para intentar arrebatarles el liderato: “La tarde es más complicada que la mañana porque está todo el pescado vendido. Todo te suena a contado”, ha comenzado indicando, dejando entrever que su espacio televisivo juega con ese handicap.

Sonsoles Ónega habla del liderato de las tardes: "Tenemos que seguir peleando"

Pero la reflexión televisiva de Sonsoles no ha quedado ahí, y también se ha referido a sus competidores: “No tienes un enemigo claro, tienes varios. Entiéndeme, rivales, oferta… No está claro contra lo que compites. La tarde es más sosegada… Llevamos un año, pero tenemos que seguir peleando”, ha apuntado la periodista. Unas palabras con las que ha demostrado que tiene la fuerza suficiente como para seguir imponiéndose ante Ana Rosa Quintana aún sabiendo que ha sido considerada como la “reina de las mañanas” durante mucho tiempo.

Sea como fuere, en ningún momento Ónega se ha referido a ninguna otra cadena de manera directa. La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha preferido medir a todos los programas de la tarde con la misma vara. Pero lo cierto es que cada día son más los usuarios de distintas plataformas que comparan su espacio con ‘TardeAR’ para saber si existe un sorpasso o si, por el momento, la hija de Fernando Ónega gana la batalla por las tardes.