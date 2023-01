Sonsoles Ónega tiene un nuevo proyecto en Atresmedia. Tres meses después de estrenar el magacín ‘Y ahora, Sonsoles‘, -el pasado 22 de octubre, la periodista se encargará de otro espacio de la cadena audiovisual. Se trata del especial ‘Hablando en plata’ en Antena 3. Un formato que se podrá ver «muy pronto», aunque de momento se desconocen el día de emisión y en la franja de la parrilla. Lo que sí se sabe, gracias al adelanto compartido por la cadena, es que Alberto Chicote también formará parte del programa.

Vídeo: Atresplayer

Tal y como ha anunciado la propia cadena en redes sociales, el programa analizará «el escándalo de las residencias«. De este modo, analizarán la situación de los lugares dedicados al cuidado de personas de la tercera edad en España.

«Hablando en plata» es una nueva web que Atresmedia puso en marcha el pasado 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad. Con este grupo se pretende poner su influencia a disposición de las personas mayores de 55 años como «herramienta útil en favor de un cambio de percepción sobre este colectivo«, según anunció la compañía. «La iniciativa del Grupo pretende revalorizar a dicho grupo de edad y servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos», señala la web de Antena 3. Por su parte, el especial ‘El escándalo de las residencias’ forma parte de esta campaña es el segundo proyecto de Sonsoles Ónega en su nueva casa. El proyecto se puso en marcha como consecuencia de la pandemia de coronavirus, cuando vieron que muchos ancianos viven solos y habían visto reducida su actividad diaria. Ahora han vuelto a salir a la calle y sin miedo. Además de recuperar su rutina con estos paseos se mejora su calidad de vida.

La propia periodista ya confesó a BLUPER que uno de los motivos por los que había decidido cambiar de empresa era por las posibilidades que le ofrecía Atresmedia, donde se le permite abordar todo tipo de contenidos: desde actualidad a crónica rosa pasando por temas más informativos, como es el caso de ‘Hablando en plata‘. «Este grupo tiene una plataforma digital muy trabajada, muy desarrollada, muy atractiva, que lleva una ventaja interesantísima y que, como gran contenedor de contenido que es, me permite hacer muchas cosas que me atraen. Y no necesariamente son entretenimiento, sino todo lo contrario», ha dicho Sonsoles Ónega.

Antes de su entrada oficial en Atresmedia, aseguraba que tenía en mente varios proyectos televisivos, aunque no profundizaba en ellos: «No hay absolutamente nada encima de la mesa, está todo en mi cabeza, pero estoy pensando, por ejemplo, en formatos documentales».

El excelente momento profesional de Sonsoles Ónega coincide con un periodo tranquilo en el terreno sentimental. El pasado mes de septiembre supimos que la periodista y presentadora había roto su relación con César Vidal, el arquitecto con el que llevaba dos años saliendo, tal y como publicaba ‘Informalia’. Empezaron a salir a principios del año 2021 y parecían estar muy unidos. De hecho, la pareja apareció en varias ocasiones en público, aunque de manera discreta. Los dos intentaron mantener su relación al margen del foco mediático. Aunque cuando a ella se le preguntaba por él no dudaba en contestar que era feliz al lado de su novio. En la actualidad, la presentadora vive con sus hijos Yago y Gonzalo, fruto de su relación con el abogado Carlos Pardo, con el que puso fin a su relación en 2019 tras 11 años de matrimonio.