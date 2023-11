El despectivo insulto con el que Sonsoles Ónega se ha referido a un invitado

Que Sonsoles Ónega es una de las periodistas más reconocidas de la actualidad es una verdad incontestable. Su buen hacer ante las cámaras lo corrobora. A esto hay que sumar su nueva andadura en la literatura, que ya es todo un éxito. La flamante ganadora del Premio Planeta, valorado en un millón de euros, vive un gran momento profesional y también personal. La presentadora protagonizó recientemente la portada de revista SEMANA después de que la Reina Letizia, gran amiga suya, acudiera por sorpresa a su firma de libros. Dentro de nuestro número, también desvelamos las imágenes en exclusivas de Sonsoles y su novio Juan, su nueva ilusión. A la hija de Fernando Ónega, la vida le sonríe, lo que no le hace inmune a meter la pata. Eso mismo le ha sucedido en una emisión en directo de 'Y ahora Sonsoles'. El micrófono le ha traicionado y ha quedado expuesta su opinión sobre un invitado.

Sonsoles Ónega 'pillada' por un micro abierto

El episodio ha sido, cuanto menos, incómodo. Sonsoles Ónega se ha visto envuelta en la polémica cuando un micrófono abierto ha recogido un grave insulto que ha dirigido a Orial Puig. El joven catalán estaba a punto de intervenir en 'Y ahora Sonsoles' para relatar cómo se quedó atrapado en el maletero de un autobús. Se iba a conectar por videollamada. Al no tenerle delante, la presentadora ha olvidado por un momento que todo lo que se dice en televisión es susceptible de ser escuchado.

Las palabras de Sonsoles Ónega han llegado justo antes de que se terminara la noticia que introducía al joven. La periodista no ha podido evitar comentar lo que le estaba pareciendo la surrealista historia. Aunque el descalificativo no se ha escuchado demasiado alto, no ha pasado desapercibido. "Es un gilipollas", ha indicado la conductora del formato de Antena3 de forma muy despectiva. A continuación, coincidiendo con la entrada en directo de la videollamada, Sonsoles Ónega ha cambiado completamente su actitud. Muy cordial y amable, ha recibido al invitado y ha comenzado a hablar con él. Oriol, 'a priori', no se ha percatado de los hechos y ha conversado con la periodista con mucha normalidad.

La anécdota sobre cómo le contó la Reina Letizia que 'salía' con el Príncipe

Unas jovencísimas Letizia Ortiz y Sonsoles Ónega se conocieron cuando ejercían de periodistas en la cadena CNN+. Ambas empezaban su andadura en la profesión. Desde entonces, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' hace parte del círculo más íntimo de la Reina. Prueba de ello es la sorpresa que la mujer de Felipe VI le dio a su amiga personándose en su firma de libros. Una amistad con la que Sonsoles siempre se ha mostrado muy discreta y de la que no suele pronunciarse.

Fue en el programa 'Joaquín, el novato' cuando, por primera vez, se sinceró sobre el romance de su amiga y el ahora Rey de España. El exfutbolista quiso saber cómo le contó doña Letizia su idilio con el Príncipe de Asturias. "No me acuerdo, hace muchos años. Madre mía. Pues me diría algo así como 'Me he enamorado de un bombero'", relataba entre risas. Unas palabras que quiso matizar enseguida. "Bueno, se parece un poco el Rey al bombero, por eso de apagar fuegos", zanjaba el tema la amiga de la Reina Letizia.