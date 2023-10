Sol Macaluso, segunda expulsada de 'GH VIP': así ha sido el reencuentro con su novio

Sol Macaluso se ha convertido en la segunda expulsada de 'GH VIP' frente a Álex Caniggia y Laura Bozzo, que han conseguido salvarse y continuar su experiencia dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. La periodista ha abandonado la casa con un 75% de votaciones. Aunque ha sido la elegida con una votación muy alta, esta ha dejado claro que tenía ganas de volver a casa. Nada más ha llegado al plató, Sol se ha reencontrado con su novio.

Una vez se tranquilizaba tras el reencuentro con su pareja, Sol Macaluso conocía, por parte de la presentadora del programa, Marta Flich, que contaba con la 'vida extra', una idea nueva que ha tenido el equipo de la octava edición de 'GH VIP'. Cuando Marta ha explicado las condiciones sobre este poder, Sol ha tenido claro el nombre de Marta Castro. La presentadora le ha contado a Marta que utilizar esta vida extra tiene un coste y son 25.000 euros del premio final. "Este año hay lo que se llama una 'vida extra' en juego que solo se puede utilizar una vez en todo el 'Gran Hermano'. Tú tienes que decidir quién en la casa tiene que tomar esa decisión", le explicaba Marta Flich.

Marta Castro ha tenido que tomar la decisión de gastarse el dinero o que su compañera fuera expulsada definitivamente. "Quiero que pensar que me ha elegido porque sabe que jamás me gastaría el dinero de mis compañeros, para mí ha sido un apoyo dentro de la casa, creo que va a estar genial con Genaro, que nos va a ver, seguir y defender desde fuera. No puedo gastarme 25.000 euros aunque sea lo que más quiero que esté aquí, pero no puedo", declaraba Marta, por lo que Sol se convertía en la segunda expulsada de la edición.

Marta Castro elige no usar la 'vida extra' de 'GH VIP'

Sol Macaluso no podía evitar decir unas palabras tras esto: "Por eso mismo la elegí, nos conocemos bien. Para mí es una de las personas más sensatas dentro de la casa, con la que generé más confianza y sabía que esta iba a ser su respuesta. Prefiero que no se toque el premio de mis compañeros porque todos están luchando muchísimo". Además, hacía una reflexión de su concurso: "Me voy con muy buen sabor de boca. Me he divertido muchísimo, he sido yo, he sido real, auténtica, y he hecho las cosas que creía de corazón, me he podido equivocar, o no, pero estoy también feliz de volver a casa con los míos".

La primera persona con la que se ha reencontrado tras pisar el plató de televisión ha sido su novio, Gennaro Arrichiello. Este se ha ido directo hasta su chica y ambos se han dado un emotivo abrazo. Tras dedicarse algunas confidencias irreconocibles para el resto del público, la pareja se ha mirado a los ojos y se han dado un beso. Sol Macaluso se ha ido directa a saludar a los compañeros de la casa que ya han sido expulsado.

Un mirada que lo dice todo