Sofía Vergara zanja de una vez por todas la polémica con Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Sofía Vergara se ha visto obligada a salir al paso del revuelo suscitado tras su participación en 'El Hormiguero'. La colombiana, que recientemente se pronunció sobre el verdadero motivo de su separación de Joe Manganiello, ha querido zanjar de una vez por todas la polémica. Tras las Navidades, la actriz se convertía en la primera invitada del programa de Antena3. Una asistencia que la cadena publicitaba a bombo y platillo, como no podía ser de otro modo. No se tiene cada día a una mujer tan internacional y galardonada en un plató nacional. Sin embargo, contra todo pronóstico, su participación generaba una serie de noticias indeseadas. Todo estallaba después de protagonizar varios momentos, 'a priori', de tensión con Pablo Motos. Sofía se negaba a contestar algunas preguntas del presentador e, incluso, le 'asestaba' algunos 'zascas' que no pasaron desapercibidos para la audiencia. Ahora ella ha querido enterrar el asunto de una vez por todas.

Los momentos de la entrevista de Pablo Motos a Sofía Vergara que avivaron la polémica

"Esto te pasa por mentiroso", le lanzaba nada más sentarse en el plató de 'El Hormiguero' Sofía Vergara a Pablo Motos. Haciendo gala de un sentido del humor más que particular, la actriz dejaba sin palabras al presentador durante la entrevista que le concedió con motivo de la promoción de 'Griselda', la nueva serie que ella protagoniza. Han pasado varias semanas desde ese momento, y su paso por el formato de Atresmedia, que tuvo lugar el pasado 8 de enero, ha traído cola.

La conversación continuaba su curso y ambos se veían inmersos en otra supuesta "tensa" situación a raíz de una pregunta de Pablo Motos sobre el dinero que gana la colombiana. "¿Te han pagado más que en 'Modern Family'? Porque en esta serie te pagaban una pasta, eras de las que más cobraba", le incurría el presentador. Sofía Vergara mostraba su carácter más combativo y se negaba en rotundo a responderle. "No te voy a contestar a eso", decía sin permitir ningún tipo de réplica y dejando al comunicador sin palabras. Estos dos momentos fueron los que generaron un aluvión de comentarios en redes en los que se cuestionaba el 'buen hacer' como entrevistador de Pablo Motos. La polémica ha dado ahora un giro de 180 grados gracias a las nuevas declaraciones de la actriz.

"A mí me dijeron que me metiera con Pablo Motos"

Desmiente la tensión categóricamente. Ha sido una reportera del programa mexicano 'Ventaneando' quien ha preguntado a Sofía Vergara al respecto. Y es que la "polémica entrevista", como ya ha pasado a denominarse fuera de nuestras fronteras, ha dado la vuelta al mundo. "La entrevista con Pablo fue además como amigos. A mí me dijeron 'para que sea chistoso métete con él y comienza a…'. O sea, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con él. Lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, ha explicado la actriz. Según ella su charla con el presentador fue del todo "amigable" y en ningún momento se produjeron los supuestos "momentos tensos" de los que se ha hablado. "Nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho”, ha sentenciado.