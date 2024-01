Sofía Vergara se niega (en rotundo) a contestar esta pregunta a Pablo Motos

Sofía Vergara (51 años) ha sido la primera invitada de 'El Hormiguero' tras la Navidad. Una visita internacional muy esperada que tenía un propósito claro al visitar el plató del programa de Pablo Motos (58 años): presentar su nuevo trabajo, 'Griselda', la nueva serie de Netflix. La actriz colombiana interpreta el papel de Griselda Blanco, conocida como 'La viuda negra' y que fue una de las narcotraficantes más perseguidas. Para Sofía ha sido una experiencia increíble poder estar en un programa de gran éxito en nuestro país.

"Estoy encantado de que estés aquí. Déjame que diga esto porque lo digo de corazón. Vamos a hablar claro... Hay muchas plataformas, muchas series, pero series buenas, buenas, hay pocas. Te pasan más tiempo buscando que viendo. La serie que vienes a presentar esta noche es buenísima", ha empezado diciendo Pablo Motos orgulloso por tener a la actriz en su plató.

Sofía Vergara presenta la serie 'Griselda' en el plató de 'El Hormiguero'

Sin embargo, ha habido momentos tensos durante la conversación que han mantenido Sofía Vergara y Pablo Motos. Y es que el presentador de televisión ha querido preguntar sobre un tema delicado durante la entrevista: el dinero que ha recibido por interpretar el papel de Griselda. Todo ha empezado así: "¿Te han pagado más que en 'Modern Family'? Porque en esta serie te pagaban una pasta, eras de las que más cobraba", preguntaba Pablo Motos. Pero Sofía Vergara era consciente de que no estaba en el plató de 'La Resistencia' y le ha contestado de la manera más rotunda, dejando a Pablo de lo más cortado: "No te voy a contestar a eso", ha declarado sin añadir nada más.

Y es que este tipo de preguntas son más típicas del programa de David Broncano. El presentador de 'La Resistencia' siempre hace dos preguntas a sus invitados minutos antes de que vaya a acabar la entrevista. Una de ellas es cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes y la otra, cuánto dinero tiene en el banco. Aunque sus invitados no siempre la contestan, estos son conocedores de que se la van a hacer. De hecho, muchas estrellas se preparan las respuestas para no contestar de manera tan directa. Sin embargo, este tipo de preguntas no son habituales en Pablo Motos, lo que ha cogido por sorpresa a Sofía, que ha preferido ser rotunda.

Una Sofía Vergara muy divertida

Sofía Vergara ha conseguido hacer reír mucho al público y a Pablo Motos. Nada más llegar, la actriz colombiana ha tenido un chascarrillo que ha conseguido romper el hilo: "Por fin llegué. Soy de Colombia, pero vivo en Los Ángeles. Ahora vengo realmente del hotel... Tengo jet lag, creo que tengo menopausia, tengo como covid, aunque creo que es una gripita... Me ha pasado de todo esta semana. Así que pórtate bien conmigo". Pero también ha lanzado algún que otro zasca al presentador de televisión.

Todo ha empezado cuando Pablo Motos ha querido desvelar la primera frase de la serie: "A ver si no te enfada... ¿Puedo hacer un spoiler? En nuestro negocio se dice que una serie buena o un programa buena se tiene que poder decir en una frase, y vendéis la serie entera en la primera frase en los primeros cinco segundos. ¿Puedo decirla? La serie está basada en hechos reales y sale la siguiente frase al principio: 'Pablo Escobar, el único hombre al que yo le he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos", ha dicho Pablo equivocándose de apellido, algo que por supuesto no ha pasado desapercibido para Sofía.

"Bueno... realmente ella no se llama Griselda Marcos, se llama Griselda Blanco, pero bueno. Pero como él se la vio entera la serie... Sabía que le iba a coger. Esto te pasa por mentiroso", le ha dicho la actriz entre risas. Pablo Motos, un poco colorado, le contestaba también entre risas que lo había dicho mal para ver si estaba atenta. Sin duda, un momento muy divertido que ha hecho reír mucho al público de 'El Hormiguero'.