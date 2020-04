Las declaraciones de Kiko Jiménez en ‘Sábado Deluxe’ siguen coleando en los platós de Mediaset. El andaluz no solo cargó contra la familia de su expareja, Gloria Camila Ortega, también tuvo unas feas palabras hacia su suegra, Maite Galdeano, quien inmediatamente se enfadaba con él. Sofía Suescun se ha pronunciado al respecto.

Kiko no dudó en señalar que en ocasiones siente «vergüenza ajena» hacia ella. Sofía no ha querido darle mayor importancia al comentario y ha defendido a su pareja durante su intervención en ‘Conexión Honduras’: «Sinceramente es una pregunta incómoda pero no es una vergüenza. Muchas expresiones que tiene mi madre pasan a un término en el que él no sabe cómo responder. Ya conocéis a mi madre, no tiene vergüenza. Fue sincero. Le entiendo y si hubiera dicho que «no» habría sido un mentiroso», afirmaba.

Su madre llamó en directo al programa completamente indignada y dijo que la boda de su hija estaba en peligro. Sofía ha confirmado que los planes continúan hacia adelante, ya que está «muy enamorada». Asimismo, indicaba que su progenitora y su pareja mantienen una buena reconciliación y espera que pronto se reconcilien ya que son dos personas fundamentales para ella: «Kiko sabe llevar muy bien a mi madre».

«No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance a casarse. Voy a frenar la boda», afirmaba tajante Maite. Añadía que si de verdad siente vergüenza hacia ella, va a intentar hacerle la «vida imposible. No va a haber paz». Concluía indicando que no deseaba dar un giro a su imagen: «No voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo». Los desencuentros entre ambos son constantes y suegra y yerno los hacen públicos en televisión. Esta vez, también han dejado patentes sus diferencias.

Sofía se reencuentra con su hermano

Después de su expulsión de ‘Supervivientes’, Sofía y Cristian Suescun se han reencontrado en el plató de ‘Conexión Honduras’. Debido a la crisis sanitaria, ambos han mantenido la distancia reglamentaria y han evitado darse un abrazo. La de Pamplona ha elogiado el paso por el reality de su hermano: «Me alegro mucho del concurso que has hecho. Has sido de los más valientes, arriesgando a pesar de las consecuencias. Podrías haber seguido mucho tiempo más». Añadía que como hermana esperaba de él mucho menos porque es muy tímido y en ocasiones le cuesta expresarse, sin embargo le había sorprendido para bien. «Puedes estar orgulloso«. «La última semana estuvo bastante flojo y perdió ese nervio que tiene a la hora de decir las cosas».

Cristian también ha querido manifestarse sobre las palabras de Kiko Jiménez hablando de su madre. «No debe entrar en ciertas cosas y tiene que ser más respetuoso. Se tiene que callar. Se lo tendré que perdonar porque mi hermana le quiere mucho», ha manifestado.

El regreso de Cristian a España, junto a los otros expulsados de ‘Supervivientos’, se ha demorado por las restricciones que existen actualmente para viajar por la pandemia que azota al mundo. Finalmente, conseguía volver en un avión fletado para repatriar a españoles de distintos países de Centroamérica, entre ellos, Honduras.