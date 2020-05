Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personajes revelación de esta última edición de ‘Supervivientes’. La diseñadora está sacando su faceta más íntima y personal, hasta entonces desconocida para muchos, y se ha posicionado como una de las más intrépidas participantes de los Cayos Cochinos. José Ortega Cano ha alabado su concurso y ha recalcado que siempre ha sido una mujer «muy luchadora».

«Está sorprendiendo a mucha gente», explicaba durante un videollamada desde su casa con ‘Sábado Deluxe’. Asimismo, apuntaba a su capacidad de superación durante estos últimos meses en una situación extrema y marcada por la falta de comida: «Entiendo que la posición de ella y del resto de los compañeros no es fácil. Es durísimo. No sería capaz de llevarlo a cabo. O te puede la situación, o una vez lo superas, y pueden venir los momentos de disfrute», indicaba.

El matador ha compartido con la audiencia todo aquello que le quiere decir cuando vuelva de Honduras, sobre todo, felicitarla por su buen concurso: «En primer lugar le voy a dar la enhorabuena por su trayectoria en ‘Supervivientes’. Creo que ha superado la barrera de los miedos. Le diré que ha sido una jabata y que las tonterías, nada más que con su marido».

El diestro ha destacado la gran valentía de Ana María: «Ella no sabía nadar. En la piscina de casa no nadaba. Tiene gran mérito, meterse en las profundidades, le ha perdido el miedo». Respecto a su sonado cambio de ‘look’, ahora lleva el pelo rapado, ha dejado claro que ha ganado con el cambio y le aporta vida a su imagen: «Está guapísima ahora mismo».

El saludo de Pavón

Antonio Pavón ha querido saludar a José Ortega Cano desde el plató de ‘Sábado Deluxe’. Su estrecha amistad con Ana María fue muy sonada al principio del reality e, incluso, hay quien llegó a ver un supuesto tonteo entre ambos. El malagueño ha saludado personalmente al torero quien ha recibido estas palabras con suma educación: «Le tengo mucho cariño a su esposa. Quiero trasmitirle el mensaje que me dio: Que le ama, le quiere mucho a usted y a su hijo».

Cabe recordar, que Pavón tuvo que abandonar el reality debido a prescripción médica. Uno de los capítulos más destacados que nos deja su participación es su comentadísimo «tonteo» con Ana María con la que hizo muy buenas migas durante las seis semanas que permaneció en la isla. En su día, no quiso entrar demasiado en ese tema y señaló que es “una persona excelente, muy justa y no se va a inclinar a un sitio u otro a no ser que vea algo injusto. Ella no tiene por qué pelearse porque yo siempre la he tratado como un caballero”.

Ana María también ha destacado los últimos meses por su pasión por la canción y su admiración por Rocío Jurado. Ortega Cano reconocía que es una gran seguidora de la Más grande: «Ella siempre ha sido muy admiradora de Rocío de ahí viene que sea una apasionada. Le gustaría cantar como ella, pero eso es imposible», bromeaba. Respecto a los planes de futuro con su mujer, no tiene muchos en mente por la situación de incertidumbre que atraviesa el país debido a la crisis sanitaria: «Que disfrutemos unos días juntos con el niño que la echa mucho de menos».

El paso de Ana María por Honduras le deja un cambio de imagen totalmente radical. Hace tan solo unos días, se rapaba la melena a cambio de disfrutar de un suculento cocido. «Mi marido se ha cortado el pelo cortito cortito. Mi niño igual, así que yo también. Soy una mujer de palabra«, advertía la diseñadora. «Yo sé que habéis aprovechado mi ausencia para raparos la cabeza, lo habéis hecho porque queríais, pero yo porque necesito comida y energía para ir a pescar», recordaba. Un cambio de imagen que ha gustado a muchos, entre ellos, a su marido.

‘Supervivientes’ afronta la recta final de su concurso. Esta edición, si cabe, la más extrema marcada por la pandemia que azota el mundo y que no ha impedido la continuidad del concurso. Eso sí, ha afectado en cuanto al regreso a España de los diversos expulsados. Esta semana, los nominados son Hugo Sierra, Elena Rodríguez y Jorge Pérez. En la última gala, Ivana Icardi se convirtió en la nueva expulsada y Albert Barranco consiguió la inmunidad.