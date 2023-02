Sergio Garrido, quinto concursante confirmado de 'Supervivientes'

La nueva edición de 'Supervivientes' calienta motores, está a la vuelta de la esquina y los diversos programas de Telecinco se están encargando de confirmar a los próximos habitantes de Cayos Cochinos. Sergio Garrido se ha convertido en el quinto concursante confirmado del reality de aventuras. El paparazzi y colaborador de 'Fiesta' se ha mostrado emocionado por esta oportunidad y ha confesado que fue de los primeros en firmar el contrato.

Sergio Garrido se tirará del helicóptero y con la participación en esta nueva aventura se pondrá al otro lado de la cámara. Dejará de ser él quien haga fotos a los famosos para convertirse en uno de los protagonistas de la nueva edición de 'Supervivientes'. Antes de ser colaborador de 'Fiesta', el paparazzi protagonizó 'Misión Exclusiva' en 2018, una serie documental de Cuatro en la que mostraba todos los secretos de su trabajo. "Es un programa de supervivencia, voy a luchar, a hacer convivencia, me va a defender mi sobrina Silvia, vais a verme perder peso, no tengo miedo a nada, la arena de la playa me molesta. Me merezco esta oportunidad porque es un premio que me está dando la vida. Voy a echar de menos a mis hijos", comentaba en el programa de Emma García.

El periodista se une así a la lista de concursantes confirmados en la que se encuentra Adara Molinero, Patricia Donoso, Gema Aldón y Raquel Mosquera. En el anuncio de su participación, Sergio Garrido ha reconocido que está muy emocionado por participar en esta aventura y cuanta los días para marcharse a Honduras. "Es una experiencia única. De esta edición fui de los primeros a los que llamaron. Siempre me presentaba yo y esta vez me han llamado ellos", ha confesado.

La lista de concursantes de 'Supervivientes'

Todos los ojos están puestos sobre el casting de la nueva baza de Telecinco para triunfar en audiencias. A la lista de confirmados se suman otros nombres que SEMANA ha podido saber en exclusiva. Perfiles que llevan meses negociando con la productora del formato y que ansían poner sus pies en la isla más famosa de la televisión. Cristina Porta, Arelys Ramos y Alicia Peña ya habrían alcanzado un acuerdo con el programa para saltar del helicóptero. A ellas, podrían acabar sumándose Asraf Beno, César Arévalo, Manuel Cortés o la mismísima Marta López Álamo, que llegaría justo a tiempo para su boda con Kiko Matamoros prevista para el próximo mes de junio.