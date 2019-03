La colaboradora de televisión se preocupa mucho por su imagen, por lo que no duda en compartir sus estilismos y algunos trucos de belleza con sus seguidores.

No hay duda de que Gema López se preocupa por su imagen. La colaboradora de televisión ha conseguido que muchas firmas de moda confíen en ella para que luzcan sus diseños, y ella no duda en compartirlo con sus más de 167.000 seguidores en Instagram. Vestidos, camisas, faldas, zapatos de tacón… todos sus looks, que han cautivado a todos sus fans.

9 El profesional tras la melena de Gema López Pero la moda no es la única afición que hace pública Gema López, que también comparte sus trucos de belleza con sus seguidores. Entre ellos, el secreto mejor guardado de su característica melena. Y es que solo permite que le toque el pelo José Vázquez, uno de lo peluqueros del equipo de peluquería de Mediaset durante más de 10 años. “Se llama confiar tu melena en alguien que no te pregunta, porque sabe lo que quieres aunque ni tú misma lo sepas”, escribía junto a una imagen junto al encargado de arreglar su pelo cuando le toca trabajar en televisión. Este peluquero es muy conocido entre los rostros conocidos, tanto que le siguen en Instagram famosas como Sara Carbonero, Eva González o Anabel Pantoja. 8 Solo se pone en manos de José Vázquez, uno de los peluqueros de Mediaset Pero este joven peluquero, estilista y maquillador no solo trabaja en peinar a las caras conocidas de Mediaset. Y es que José también es director artístico del Centro Wellness Nuria Donaldson, uno de los más conocidos en Madrid. Situado en el exclusivo barrio Salamanca, ofrece servicios de peluquería, centro de belleza y salud, servicio de entrenamiento, nutrición y fisioterapia. 7 Es director artístico de un conocido centro en Madrid Gema López se preocupa mucho por su aspecto. De hecho, no duda en compartir con sus seguidores algunos de sus trucos para sentirse mejor. La esterilla para aliviar tensiones, los productos de Fitvia para tonificar y reducir volumen, e incluso, sesiones de relajación en centros especializados para desconectar. 6 La esterilla para aliviar la tensión 5 Los tés para reducir volumen 4 Masajes para recargar pilas Leer más: Nos colamos en el armario de Gema López Gema López se ha convertido en toda una ‘influencer’ con más de 167.000 seguidores en Instagram. Es la colaboradora de ‘Sálvame’ más discreta con su vida personal, y está muy unida a su hija Nadia, de la que apenas comparte fotos, y cuando lo hace, evita mostrar su rostro. De hecho, casi todas sus publicaciones en Instagram están destinadas a compartir la procedencia de las prendas que luce en el plató de ‘Sálvame’. A pesar de que le gusta seguir las tendencias, Gema López tiene un estilo propio. Apuesta por pantalones anchos o de tiro alto estampados, faldas de tubo, que combina con camisas, e incluso vestidos. Todos estos estilismos los completa con taconazos que nunca pasan desapercibidos. 3 Comparte todos sus estilismos con sus seguidores 2 Pantalones de cuero con chaquetas 1 Al más puro estilo cowboy

