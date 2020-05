José Antonio Avilés, último expulsado de ‘Supervivientes 2020’, sigue siendo protagonista de numerosos titulares. Si hace unos días se cuestionaba la veracidad de su supuesta formación universitaria como licenciado en Periodismo, ahora le llueven las acusaciones de estafa. Numerosos empresarios y profesionales de distintos sectores han denunciado que el colaborador de ‘Viva la vida’ les debe dinero.

Los testimonios contra el colaborador de Telecinco se multiplican en ‘Sálvame’ y ya no se trata de dimes y diretes entre compañeros de la cadena. Tampoco se trata ya de saber si realmente es periodista o no. Lo que se comenta de él es mucho más serio. Y es que varias personas lo acusan de haberlos engañado, de haber incurrido en falsedad documental y de deberles dinero.

Carlos, un fotógrafo al que Avilés contrató recientemente, ha sido el último en sumarse a los testimonios contra el cordobés. «Avilés me llama y me dice que si le puedo hacer unas fotos. Quiere adelantarse a una supuesta exclusiva y «reventarla. Fue todo un poco de película. Aluciné. Hice como que lo perseguía y él me dijo: Te doy una foto. Él hacía como que un paparazzi le seguía. Han pasado seis meses y el dinero no ha llegado», ha asegurado al programa.

«Tiene un problema», asegura Jorge Javier

Jorge Javier Vázquezno ha dudado en calificar la actitud de Avilés como enfermiza. «Creo que tiene un problema», ha asegurado a sus compañeros. «Él va por la mayoría de las tiendas de Córdoba pidiendo ropa», ha asegurado José Antonio León, el reportero de ‘Sálvame’. «Va diciendo que el piso en el que vive es una herencia de la abuela y supuestamente es arrendado y la propietaria asegura que le debe dinero».

«Puede estafar y jugar con las pero parece que hubo algo raro con la exclusiva que hizo al padre de Reyes», señalaba el reportero. El 5 de octubre de 2019, José Antonio Avilés conseguía una entrevista en exclusiva con los padres de José Antonio Reyes, futbolista fallecido en un trágico accidente de coche. «El caso de Reyes fue especialmente sucio, porque vendió una supuesta relación con él que no existía. Me consta que la familia de Reyes lo quiere matar. La familia había cerrado filas para huir del morbo y de repente viene un sinvergüenza y te chantajea, te vende que era íntimo amigo de él», ha señalado Kiko Matamoros.

Acusado de falsificar documentos bancarios

«Qué asco. A mí esto me parece de lo peor que ha hecho», comentaba María Patiño. «Fue un accidente horroroso, una tragedia. Puedo engañar diciendo que soy íntima amiga del fallecido, pero tiene que haber algo más», comentaba la gallega.

Matamoros cree que Avilés utilizó al padre de Reyes para conseguir una entrevista. «Al padre de Reyes lo conocí hace 15 años o más, casi 20 años, y ya era una persona mayor. Acabas de perder a tu hijo en un accidente dramático y viene un chalán, un tío sin escrúpulos y te hace un lío. Cuando sale la entrevista los hijos le dicen al padre: pero papá, por qué has hecho esto. Y él les dijo que Avilés era muy amigo de su hijo». Según el colaborador, los familiares descubrieron así que Avilés los había engañado.

Hace un día, Rafael, empresario de cachimbas, contaba en ‘Sálvame’ que Avilés se puso en contacto con él presentándose como un importante organizador de bodas. «Me dijo que hacía más de 300 bodas al año. Me lo puso todo muy bonito, hasta me ayudó a montar las cachimbas». Le pidió el 50% por adelantado, pero finalmente no consiguió cobrar. “Me dijo: Ya te he mandado la transferencia. Me falsificó un documento bancario».

«Le debe dinero a muchísima gente»

«Luego me mandó fotos de dinero en la mano desde Correos porque me iba a hacer un giro. Me ha bloqueado de Instagram y cambió hasta de número. Me enteré que tenía un camping y que le debe dinero a muchísima gente». Este empresario pensó que al ser un personaje famoso no sería capaz de engañarlo. Nunca lo denunció porque «te cuesta más el juicio que lo que te debe. Se mueve con cantidades pequeñas».

El caso de Rafael no es el único. Mari Paz, una empresaria de moda, también ha contado que José Antonio Avilés se puso en contacto con su marca para pedirles “20 o 30 prendas” al mes que él luciría en sus intervenciones en ‘¡Viva la vida!’. Según ha contado, nunca la usó, no se vieron en pantalla y tampoco se las devolvió nunca. “Es el típico cantamañanas”. Esta empresaria aportaba un audio en el que se escucha cómo José Antonio se excusaba diciendo que esa ropa estaba en el armario de su camerino en Telecinco, a la espera de que su estilista decidiese el momento adecuado para que se lo pusiera. La realidad de los colaboradores de Telecinco en bien distintas: no tienen un camerino propio, tampoco un armario y ni un estilista a su servicio.

