Sandra Barneda responde “personalmente” a los “ataques” de Bertín

Gabriela Guillén y Bertín Osborne se convirtieron en protagonistas de los medios tras confirmarse que se convertirán en padres este 2023 por primera vez. Incluso la empresaria concedió su primera entrevista en 'Así es la vida', programa presentado por Sandra Barneda. El cantante, tras analizar todo lo que había sucedido durante la semana desde el 12 de julio, se pronunció a través de dos vídeos el sábado 15 afeando la actitud de algunos rostros, como el de la presentadora de Telecinco, María Patiño, Emma García o Sonsoles Ónega. Tras ser señalada, este lunes 17 la presentadora de 'La isla de las tentaciones' tomó la palabra y se defendió. "Bertín te digo personalmente, que a mí me ataques de tratar de poner a Gabriela en un lugar que se no se merece…no, porque no es verdad", le lanzó directa.

Aunque entienda que Bertín Osborne pueda estar sobrepasado con las opiniones recibidas, no comparte el hecho de que haya señalado así y menos a su programa. "Eso es lo que hemos tratado de hacer en este programa, tratar a la mujer como se merece. Creo que no es consciente de que, con sus primeras declaraciones, explota", reconoce en directo. Se ha mostrado muy crítica con los comentarios que ponen a Gabriela como alguien interesada y, por ello, se le hace más incomprensible todo. "Sabemos que, a veces, dice cualquier cosa e igual que él se tiene que hacer responsable, los demás también. En qué país vivimos que, porque una chica joven conozca alguien con trayectoria ya...hombre, todos un examen de conciencia", reflexiona.

"No podéis con las especulaciones, lo que hay es lo que os estoy contando", señaló Bertín a algunas compañeras de profesión

Bertín Osborne, presentador de 'Mi casa es la tuya', tomó la palabra a través de dos vídeos en sus redes sociales y señaló, entre otras, a Sandra Barneda. "Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todas las que hacéis programas de televisión, habéis o hemos trabajado juntos. Incluso algunas sois amigas mías. Algunas habéis sido compañeras mías. No podéis con las especulaciones, lo que hay es lo que os estoy contando", les recriminó. Siente que no han defendido a Gabriela como considera que se debía de haber hecho: "Ni ella ni su familia se merecen las barbaridades que están diciendo. No se lo merece, no hay derecho a esto, no hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. No ha cobrado un duro por nada".