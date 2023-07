Sandra Barneda ni se calla ni es una mujer de medias tintas. Desde que está al frente de 'Así es la vida', el programa de las tardes de Telecinco tras el adiós de 'Sálvame', la presentadora no duda en posicionarse cada vez que tiene la oportunidad sobre los temas de actualidad. Este miércoles, salía en defensa de la Reina Letizia después de que una reportera la señalara como la culpable de que la Infanta Cristina y la Infanta Elena no acudan a Marivent este verano.

"La reina Letizia les ha prohibido que vayan"

Desde hace varias semanas, se viene especulando sobre la presencia de la familia del Rey Felipe VI al completo en Palma de Mallorca. A excepción de Juan Carlos I, que acaba de viajar a Sanxenxo para participar en unas regatas este fin de semana. Se sabe que Doña Sofía quiere reunir a todos sus hijos y nietos durante la época veraniega en Marivent. Sin embargo, los deseos de la emérita podrían verse truncados por culpa de la Reina Letizia.

Así lo adelantaba en directo una reportera de 'Así es la vida' a las puertas del palacio donde cada año disfrutan de sus vacaciones los Reyes y sus hijas. Se remitía a fuentes cercanas a Zarzuela para dar la siguiente exclusiva: "Atención, Elena y Cristina no vendrán al palacio este verano. El motivo es muy claro: sus desavenencias con la Reina Letizia. Parece ser que su Majestad ha prohibido que vayan. En caso de ir, lo harán después del 7 de agosto, cuando los Reyes y sus hijas no estés".

Las opiniones de Sandra Barneda, su mejor carta de presentación

Tras escuchar la noticia, varios colaboradores cuestionaban la información. No tanto por los hechos ahí volcados por la reportera, sino por la insistencia de responsabilizar siempre a la Reina Letizia de todos los problemas de la Casa Real española. Barneda tampoco ha querido desentenderse de la polémica y ha hablado sin pelos en la lengua de esta lógica de tachar a la mujer de Felipe VI "como la mala del cuento", ha señalado.

En un tono muy crítico y dirigiéndose a cámara, ha dicho lo siguiente: "Ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos. Me cansa un poco esto". Y añadía: "Yo no sé qué es verdad o no, si ella prohíbe, o si ella no, pero, al final me acabo poniendo del lado de la reina porque la que tiene más que perder con estos señalamientos es ella".