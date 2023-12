Sandra Barneda reprende en directo a César Muñoz por desvelar un comentario privado

Sandra Barneda y César Muñoz forman uno de los dúos televisivos más exitosos del último año. Desde el estreno de 'Así es la vida' este verano, su sintonía se ha hecho más que evidente con el paso de las emisiones, hasta el punto de convertirse en inseparables. Sin embargo, este jueves la presentadora del formato de Mediaset ha tenido que pararle los pies después de que este revelara en directo una confidencia que no le correspondía contar. Esto porque el citado comentario se lo había dicho en privado Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos le confiaba al copresentador una opinión fuera de cámara sobre la nueva pareja sorpresa: Alejandro Sanz y Mónica Cruz. Él no ha dudado en sacarla a la luz, lo que le ha valido la dura reprimenda de su jefa.

El motivo que ha desencadenado el 'cabreo' de Sandra Barneda con su compañero

A pocos días de cerrar el año, la noticia de la incipiente relación entre Alejandro Sanz y la hermana de Penélope Cruz ha revolucionado la actualidad 'rosa' nacional. Y, valga subrayar, no hay programa que no se haya hecho eco de esta información y lo haya convertido en centro de sus tertulias. Entre ellos, el que lidera Sandra Barneda en las tardes de Telecinco. La "amistad especial" entre el madrileño y la actriz de 'Un paso adelante' comenzó este verano, coincidiendo con la ruptura de él con Rachel Valdés. Aunque no han trascendido fotos de sus citas, ha sido el propio Alejandro quien compartía su primera imagen juntos a propósito del 'fiestón' que montó por su 55 cumpleaños.

El momento incómodo se ha desencadenado cuando la ex de Nagore Robles le ha preguntado a Alejandra Rubio qué le parecía este romance. "Es una pareja un poco extraña, ¿no?", contestaba ella. Al oír su respuesta, César Muñoz no ha dudado en intervenir para dejar caer que la hija de Terelu no estaba siendo del todo sincera. "Has dicho antes que no te pegaban nada", le ha corregido. La colaboradora ha salido a defenderse al verse acorralada por el extremeño. "A ver. A mí no me pegan, pero, oye, que si son felices...", ha sentenciado. Ha sido entonces cuando la catalana de 48 años ha dejado patente su malestar con el copresentador por desvelar algo que Alejandra le había dicho en la más estricta intimidad.

"No se traiciona a un compañero"

"Oye, esto no se dice, ¿eh? No se traiciona a un compañero", ha reprendido duramente Sandra Barneda a César Muñoz. Alejandra Rubio no ha dudado en intervenir y echarle un capote al copresentador 'regañado'. Consciente de la reacción de la presentadora, ha tomado la palabra para tratar de quitarle hierro al asunto. "A ver, no se habla ya más de lo que hablamos cuando estamos en privado y ya", le ha pedido. A continuación, los dos presentadores de 'Así es la vida' han continuado con el programa en la mejor de las sintonía, como acostumbran Una actitud que deja entrever lo mucho que se tienen cogido el tiro y lo cómplices que son tras compartir tantas horas de grabación juntos.