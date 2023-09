Sandra Barneda reacciona al dardo de Jorge Javier Vázquez

‘Cuentos Chinos’ comenzaba el pasado lunes, 11 de septiembre, con Jorge Javier Vázquez pisando fuerte. El presentador volvía al prime time televisivo tras haber permanecido varios meses alejado de los medios de comunicación. Un momento en el que el de Badalona aprovechaba para lanzar un dardo hacia las personas que habían trabajado durante el verano en Telecinco al que ahora Sandra Barneda ha respondido.

“Los que han trabajado este verano deberían estar preocupados porque pueden ser detenidos por haber aburrido tanto a la audiencia”, pronunciaba el que fuera maestro de ceremonias de ‘Sálvame’. Unas palabras que no han pasado desapercibidas para sus compañeros de cadena que, en cierto modo, se han dado por aludidos. Es por ello que la presentadora de ‘Así es la vida’ ha hecho referencia al comentario de Jorge Javier Vázquez: “Porque un día podemos ser más divertidos, otro más sosos…”. Por su parte, César Muñoz ha contestado: “¿Tú crees que hemos sido sosos?”, a lo que Sandra Barneda ha respondido también: “Creo que nos estamos metiendo en un berenjenal”.

Los zascas de Jorge Javier Vázquez en su vuelta televisiva

De esta manera, los dos presentadores han optado por poner punto final a una polémica que el catalán comenzaba sin reparo alguno, aunque sin dar nombres. Y es que, a Jorge Javier no le sentaba especialmente bien la decisión de Telecinco de cancelar ‘Sálvame’ pese a sus altos datos en audiencias para sustituirlo por ‘Así es la vida’, el nuevo programa de las tardes de Telecinco que, por ahora, no ha conseguido datos tan destacables. Así lo confesaba él mismo en su vuelta a la televisión: “No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem y vengo con la misión de hacer lo que sé hacer, que es entretener. Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar, y lo único que pido a los que no trabajan es que no enreden”, zanjaba.

Por si fuera poco, las pullas de Vázquez no quedaban ahí, y aunque Ana Rosa Quintana comentaba su carta a Pablo Motos para asegurar que tiene muchas ganas de ver ‘Cuentos Chinos’, el periodista no termina de creérselo: “A mí todavía no me ha llamado, pero si esto fuera una novela de misterio te diría que no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen”, confesaba. Con su testimonio, el comunicador dejaba entrever que, por ahora, no está en sus planes acudir a ‘TardeAR’ para charlar con su compañera sobre su nuevo programa.

En el estreno del nuevo programa de las noches de la cadena de Fuencarral, Jorge Javier abrió su corazón como nunca antes para hablar de salud mental: “El 18 de mayo acabo en el hospital por una subida de tensión y me di cuenta de que no podía seguir tirando de mí, así que tomé la acertadísima decisión de alejarme temporalmente (…) Fue una decisión especialmente dolorosa para mí, he pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica y fui capaz de atar cabos y saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente”, aseguraba. Pero lo cierto es que, por ahora, no ha logrado imponerse a ‘El Hormiguero’, así que Vázquez tendrá que esperar para saber con certeza cómo responden los espectadores a su nuevo formato, y por ende, a su vuelta a la pequeña pantalla.

