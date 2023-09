El mundo de la televisión permanece de luto por la muerte de María Teresa Campos. Ha sido hace tan solo unas horas cuando la emblemática presentadora ha fallecido a los 82 años de edad, lo que ha marcado un antes y un después dentro del periodismo nacional. Es por ello que compañeras de profesión como Sandra Barneda han querido rendir un sentido homenaje a la periodista en la pequeña pantalla.

La maestra de ceremonias de ‘Así es la vida’ ha arrancado el programa de las tardes de Telecinco visiblemente emocionada por todo lo acontecido: “Es complicado mirar esa foto y saber que no está”, comenzaba expresando mientras señalaba una imagen en la que María Teresa Campos cobraba todo el protagonismo: “La gente que deja ese rastro infinito, esa sombra infinita, parece que siempre está en la televisión. Nos ha enseñado a todos”.

Pero la reflexión de Sandra Barneda no ha quedado ahí, y también ha querido abrir su corazón como nunca antes para mandar un mensaje cargado de significado a la audiencia: “Más allá de lo profesional, me gustaría destacar que en este mundo cruel que es nuestra profesión, que un día estamos y otro dejamos de estar, María Teresa Campos, a pesar de estar tantos años liderando, este mundo cruel no le arrancó el corazón. Hoy desde aquí, le quiero dar las gracias por esos momentos bonitos que me dio su mirada, su sonrisa y sus palabras. Gracias, espero que desde arriba veas que lo que queremos hacer esta tarde es un homenaje, corto, para lo que mereces”, ha continuado la comunicadora.

La emotiva reflexión de Sandra Barneda

Por si fuera poco, Sandra ha recalcado que todos los profesionales de la prensa están ahora “un poco más pequeños”: “Yo decía: ‘¡Qué frágiles que somos!’ En este mundo, en esta hoguera de vanidades… De repente se muere alguien como María Teresa Campos y nos quedamos todos como deberíamos comportarnos en la vida, con esa fragilidad de mirarnos a los ojos y de sentir que de esto va la vida, que es un respiro”, ha indicado.

Además, la triste pérdida de María Teresa ha hecho que Barneda se derrumbe ante las cámaras: “Creo que María Teresa ha sido una matriarca y hoy he visto a una Terelu que ha cogido el testigo, ha hablado como una matriarca. Las dos ¿eh? Pero creo que a Terelu le ha costado mucho”, ha confesado entre lágrimas, haciendo especial hincapié en el papel que la hija mayor de la exitosa periodista ha tomado ahora que su progenitora ha fallecido.

Con este paso al frente, la encargada de dirigir ‘Así es la vida’ ha sacado a la luz su lado más sentimental. Aunque siempre ha hecho gala de su saber estar y de su profesionalidad pese a las adversidades, la muerte de la matriarca del clan Campos ha hecho que Sandra no pueda evitar que las lágrimas caigan sobre su rostro incluso estando rodeada del resto de colaboradores. Un gesto con el que deja constancia de la importante figura que ha tenido María Teresa en su vida al ser una de las pioneras de la profesión, la cual ha abierto caminos para que otras comunicadoras puedan seguir ejerciendo el periodismo tanto detrás como delante de las cámaras.