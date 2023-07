Sandra Barneda ha relatado el 'momentazo' en el que le dieron 'gato por liebre' hace 20 años, con todo lujo de detalles. La estafa que sufrió en carne propia tuvo lugar en un mercadillo de antigüedades de Lisboa. La presentadora se refería al hecho en un tono muy divertido, que contrasta con la seriedad que la invade cada vez que se pronuncia sobre el tema de actualidad de los últimos días: la paternidad, a los 69 años, de Bertín Osborne.

Sandra Barneda: "Me timaron por lista"

La presentadora de 'Así es la vida' ha demostrado hoy que da igual quien seas, cualquiera puede ser víctima de una estafa. Una práctica delictiva que aumenta durante la época veraniega, cuando los delincuentes aprovechan, más si cabe, para timar a los veraneantes incautos.

Entre divertida e indignada, Sandra Barneda sorprendía a sus compañeros con su anécdota, que relataba a propósito de un reportaje sobre estafas que abordaban los colaboradores en ese momento. "A mi me timaron, es que me da hasta vergüenza contarlo", comenzaba. Y claro, como nadie quería perderse la vivencia, todos los ahí presentes han comenzado a azuzarla para que siguiera hablando. Ella, por supuesto, se ha dejado convencer.

"No lo hagáis, mejor pagar lo que corresponde"

Así comenzaba su relato: "A mi me gustan mucho los mercados de antigüedades. Estaba en Lisboa, hace 20 años, y, de repente, me ofrecen un móvil que tenía figura hexagonal, un Nokia. Y el hombre me dice: te lo dejo por tanto", explicaba. Según la presentadora, si bien se negó en un primer momento, finalmente, no pudo resistirse a la ganga. "El tío me iba siguiendo y, al final, le digo, 'venga va'. Entonces me lo dio y era una pastilla de jabón. Tenía el teclado pegado encima. Evidentemente, yo el primer móvil que cogí era real, pero cuando tú pagas y te lo dan, te dan el cambiazo. Yo era joven, intentamos correr, pero nada. Y mi amigo me dijo: es que por lista te han timado. Y, efectivamente, por lista me timaron".

Sandra Barneda ha terminado su anécdota, ya mucho más seria, lanzando un mensaje contundente que ha dirigido a su audiencia, mirando fijamente a cámara: "No lo hagáis, no caigáis. Mejor pagar lo que corresponde", sentenciaba tajante.