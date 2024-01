Sandra Barneda da un golpe en la mesa en ‘Así es la vida’ por una dura alusión a Mar Flores

Sandra Barneda no ha podido quedarse callada tras escuchar las alusiones que uno de los colaboradores ha pronunciado sobre Mar Flores. La versión de Carlo Costanzia ha vuelto a poner a la exmodelo en el foco mediático, muy a su pesar. Ella está destrozada, por lo que han declarado fuentes de su círculo íntimo. No entiende la decisión de su hijo de airear su dura infancia y adolescencia en 'De viernes'. El joven se refirió al 'bullying' que sufrió en el colegio a raíz de las múltiples polémicas que protagonizó su madre cuando era pequeño. "Mi infancia fue difícil, nunca ha sido feliz. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes hacia mi madre", asegura Carlo en su explosivo relato. A propósito de estas contundentes declaraciones, 'Así es la vida' ha recuperado una entrevista que concedió la exmujer de Javier Merino a 'El Mundo' en 2001 en la que describía a los hombres que habían formado parte de su vida. Sandra Barneda se ha visto obligada a dar un golpe en la mesa tras la opinión de Antonio Sánchez Casado.

La polémica entrevista de Mar Flores que ha provocado el encontronazo entre Sandra Barneda y Antonio Sánchez Casado

Mar Flores fue uno de los rostros más conocidos de los 90 y principios de los 2000 por sus múltiples romances. Una década que coincide con el 'boom' de los programas de actualidad rosa y con la exmodelo como una de sus grandes protagonistas. Su vida amorosa copó horas de emisión desde que se casó con Carlo Costanzia di Costigliole en 1992. Tras divorciarse dos años después, sus posteriores idilios con el fallecido Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio, Cayetano Martínez de Irujo e, incluso, Bertín Osborne, fueron tema de conversación contante en las tertulias televisivas. Un currículum muy intenso que paró en seco con la llegada de Javier Merino a su vida, con quien estuvo 15 años y tuvo a sus cuatro hijos pequeños: Mauro, Beltrán y los mellizos Bruno y Darío.

En 'Así es la vida' han reproducido las palabras que la madre de Carlo Costanzia les dedicó a cada uno de ellos en el citado periódico. "No deja títere con cabeza", ha comenzado explicando Sandra Barneda, impactada con las duras palabras que, en ese momento, pronunció Mar Flores. "La idea de la entrevista era vomitar, desahogarse. Ella era la primera que se avergonzaba de alguno de los pasajes. Era un regalo a Javier Merino para que no quedara nada en el tintero. Que no pudiera salir nada", ha explicado Antonio Sánchez Casado sobre la naturaleza de la polémica entrevista.

Los señalamientos sobre Mar Flores que no han sentado nada bien a la presentadora de Telecinco

Ha sido después de escuchar las demoledoras palabras con las que Mar Flores definía a Bertín Osborne, con quien tuvo una aventura, cuando se ha producido el tenso rifirrafe entre Sandra Barneda y el colaborador "Hay 20 mil chicas de 20 años que están encantadas que un chico que sale en televisión se fije en ella", aseguraba Antonio Sánchez. Con esta alusión dejaba caer que ese había sido el modo de proceder de la exmodelo cuando era joven a la hora de elegir a sus conquistas.

Sus palabras no han sentado nada bien a la presentadora, que le ha parado en seco. "Perdona, perdona Antonio, no. Que cuando estás trabajando en televisión que te va mejor que un famoso se fije en ti, no, Antonio, no, lo siento. Me da igual. Eso es una elección personal de cada persona y define a la persona que piensa así. Pero el mundo no funciona así, Antonio, lo siento. Me resisto a pensar así. A mi en ningún momento se me ha pasado por la cabeza pensar que me mejoraría mi carrera o mi profesión porque una persona famosa se fijara en mi. Y no, eso no define una época", ha sentenciado Sandra Barneda, visiblemente molesta, y sin darle opción a réplica al colaborador.