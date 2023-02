En febrero del pasado año, Sandra Barneda y Nagore Robles anunciaron su ruptura definitiva tras seis años juntas de idas y venidas. A lo largo de este tiempo, hemos sido testigo de la nueva relación de la presentadora y de una segunda ruptura por parte de la colaboradora de televisión. Sin embargo, a pesar de haber puesto punto final a su relación, Sandra y Nagore siempre han demostrado buen rollo entre ellas y una gran complicidad. Algo que ahora está más presente que nunca al compartir el plató de ‘Pesadilla en el paraíso’. Mientras que Sandra presenta desde el plató de Madrid, Nagore está presentando desde la granja de Jimena de la Frontera y durante sus intervenciones en directo han mostrado química y una lluvia de indirectas que han copado más de un titular. Muy feliz por seguir al mando de ‘La isla de las tentaciones’ y tomar las riendas de ‘Pesadilla en el paraíso’, Barneda ha charlado con SEMANA sobre cómo es trabajar con su expareja y si tiene otros planes al margen de la televisión.

‘La isla de las tentaciones’ parece haber vuelto a captar la atención de la audiencia.

La verdad es que es un cañón de temporada. La gente ya lo está diciendo. A lo largo de la edición va a haber más reacciones porque va a haber giros inesperados y también va a haber humor y eso es muy importante. Va a haber todo tipo de momentos, pero cada uno de los participantes tiene su momento. Está muy equilibrado esta temporada, por eso ya la gente se ha enganchado con el casting.

En 'Pesadilla en el Paraíso 2' Nagore Robles también es presentadora ¿Cómo está resultando la experiencia?

Es que con Nagore he trabajado siempre. Entonces no hay ninguna diferencia. Antes me preguntabas cómo era trabajar en pareja y ahora es que es lo mismo. Al final le echas profesionalidad y ya está. No hay más secretos.

Este programa ha permitido al público conocer la parte más desconocida de ti, ¿estás de acuerdo?

A mí me gustaría que invitaran a los medios para ver los momentos que vivimos ahí, es adrenalina en estado puro. Es inevitable sentir empatía y vivir las cosas cómo si te afectaran a ti directamente.

Tiene claro qué haría si se acabaran las oportunidades en televisión

¿Te ha pedido consejos?

Ella está muy habituada a los realities y no necesita consejos. No me los pidió.

Aparte de la televisión, también estás inmersa en la promoción de tu nuevo libro ‘Las olas del tiempo perdido’, un viaje a tus raíces y en el que destacas el papel fundamental que han tenido tus amigos de toda la vida en tu vida.

Pues sí, qué importante son y que bien está haciendo también esta novela, porque está generando muchos reencuentros de amigos que hace mucho tiempo que no se ven y eso me da mucha alegría. Me escribe la gente y me dice: “oye, cuando me acabé la novela escribí por WhatsApp a ese grupo de amigos y hemos hecho una comida, una cena, lo que sea”.

¿Te produce nostalgia esa etapa de tu vida?

Pues mira, no me da nostalgia, pero lo recuerdo con mucho cariño. Te voy a confesar que yo también me he reunido con esa parte de mi vida. He hecho mi propio reencuentro con mis amigos de mi primera tribu y nos lo hemos pasado bomba y tenemos ganas de volver a reunirnos y ponernos al día y disfrutar del ahora.

La televisión está pasando momentos convulsos, llevas muchos años ligada al mundo de la televisión y, sin embargo, siempre has defendido que eres consciente de que un día puedes estar y al siguiente ya no y que por ese motivo siempre has tenido un plan B y hasta un plan C ¿Me puedes contar cuáles son esos planes?

Fíjate, dar conferencias y ser una autora de éxito, vamos, tengo plan C, D y E, pero este último no te lo cuento porque todavía no ha salido, pero lo sabrás.