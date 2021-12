Prometieron que iba a ser la edición más extrema de ‘La isla de las tentaciones’ y no están incumpliendo sus palabras. Por si fuera poco, Sandra Barneda ya avisó el lunes en el debate que el programa de este jueves iba a ser el de los más fuertes que ella mismo ha vivido. Han sido dos hogueras de infarto que ha dejado grandes momentos para el recuerdo. De hecho, desde el comienzo de la cuarta edición se iba anunciando a bombo y platillo la irrupción de Zoe en la hoguera de los chicos dando un buen susto a Sandra Barneda y a los chicos, sobre todo a su novio, Josué. Pero las cosas no se han quedado ahí. Una vez que la concursante se ha marchado y han continuado con la hoguera, se ha vivido uno de los momentos más difíciles incluso para Sandra Barneda, que no ha podido evitar emocionarse.

Sandra Barneda se emociona tras la última hoguera de los chicos

Ha sido una noche repleta de emociones para Sandra Barneda. Tras el susto que se ha llevado por culpa de Zoe, después ha querido pedir perdón a Josué por ser demasiado dura con él. Sin embargo, eso no le ha frenado a penalizarle por haber mantenido contacto con su novia, ya que el concursante ha hablado con ella. ¿El castigo? Quedarse sin ver imágenes de Zoe. La hoguera ha continuado con Álvaro, que ha visto la infidelidad de Rosario con Suso, con Darío, que ha visto un comentario de Sandra que no le ha hecho ni pizca de gracia, y por último con Alejandro, que ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la noche.

Alejandro ha perdido los nervios al ver las imágenes de su novia, Tania, hablando con sus compañeras y asegurando que su relación «está rota». Además, por si fuera poco, también ha visto el feeling entre su novia y uno de sus tentadores. Estas imágenes le ha hecho perder los nervios, queriendo incluso abandonar el programa. De hecho, muy nervioso, sí que ha dejado la hoguera visiblemente alterado y roto en llanto. Una estampa que ha entristecido a Sandra Barneda, hasta el punto de que se ha emocionado al ver el estado en el que se encontraba el que fuera Míster.

Alejandro, visiblemente nervioso abandona la hoguera

Sandra Barneda, visiblemente emocionada y sin saber muy bien qué hacer al ver el estado de nerviosismo de Alejandro le ha pedido por favor que se tranquilizase. Con lágrimas en los ojos y también algo nerviosa, la presentadora ha querido hacerle saber a Alejandro que puede confiar en ella. Después le ha dicho que no hay más imágenes para él, algo que no sabemos si era así o fruto del estado en el que se encontraba el concursante.