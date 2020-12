«Me he quedado helada, no sé qué ha pasado para que llegue a esta situación», opinaba la novia de Pavón tras ver las imágenes.

«Se va a liar hasta límites insospechados», avanzaba Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado deluxe’ al anunciar que una pareja de solteros de ‘La casa fuerte’ habían mantenido relaciones sexuales en uno de los baños de las habitaciones. Una auténtica bomba que horas después se desvelaba en el programa. Antonio Pavón y Samira eran los protagonistas de la noche.

Antonio Pavón y Samira han dado rienda suelta a su pasión dentro del programa de Telecinco dejando a todos los colaboradores del programa en shock por la «polémica» del asunto debido a que el diestro le ha sido así desleal a Joi, su pareja que le espera fuera y con la que lleva dos años de relación. «Hay que ver que sinvergüenza eres, ¡qué polvo!», decía Pavón tras salir de la ducha con Samira.

La joven, que también ha presenciado las imágenes, ha asegurado que no entendía lo que había visto y ha pedido a la dirección del programa poder hablar con el diestro. «Lo que tenga que hablar, lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada, estoy tranquila. Hoy le he visto diferente, me imagino que estará con la conciencia…«, aseguraba la novia de Pavón.

Como era de espera, los colaboradores que se encontraban en plató no han dudado en valorar el encuentro íntimo entre la pareja de concursantes. Así, Sandra, la novia de Tom Brusse, ha asegurado que la inteción de la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ era poder hacerse un ‘Deluxe’ para dar de qué hablar e insistía en que el diestro había estado desencajado durante todo el programa. «Ha estado vomitando antes de empezar, apenas ha hablado con Samira. Pavón ha tenido muy presente a su pareja y dos no se acuestan si uno no quiere», decía.

Tras escuchar esto, la novia de Pavón volvía a recalcar que lo que tuviera que hablar con su chico lo haría en privado, pero insistía que quería conocer de primera mano el motivo por el que le había sido desleal. «No sé qué ha pasado para que llegue a esta situación. Lo hecho, hecho está. Lo que tenga que hablar, lo hablaré con él. Lo esperaré en casa y lo que tenga que pasar más adelante ya se enterarán. Vaya regalo de Navidad me han dado…», decía cabizbaja.

Antonio Pavón niega los hechos

Al día siguiente, después de ser preguntado por lo que había sucedido en la habitación, Antonio Pavón negaba lo evidente y aseguraba que se dio una ducha en solitario y después se quedó dormido. «A mí me da lo mismo«, decía el diestro ante la insistencia de Marta Peñate ante el hecho de que iban a salir imágenes.

«Hablaba de mí y al final mira donde ha ido la historia. Habrá que ver lo que ella decide. Es su problema, uno con su pareja puede cometer un error y habrá que ver hasta donde llegan», opinaba Chabelita Pantoja. «No se puede negar el feeling que hay entre Samira y Pavón, en un reality se crear un micromundo que igual no es lo que sienten cuando salen a la calle», valoraba Belén Rodríguez.

«A mí me dijo que era una guarra por haber mantenido relaciones sexuales en un programa de televisión. Ella antes de esto le dijo a Tony Spina que tuvieran algo para dar de qué hablar para ir a supervivientes, ella puso que tendría una hora sin cámaras con Pavón», continuaba opinando la de ‘La isla de las tentaciones’.

De la misma forma, la novia de Pavón insistía en que seguía impactada a pesar de que estaba encantada con la pareja que le había tocado desde el principio del programa: «Los vi muy unidos, pero esto no me lo esperaba porque ella le veía como su hermano». Asimismo, al día siguiente de los hechos, Antonio Pavón hacía hincapié en que echaba de menos a su chica y contaba los días para poder volver a verla.