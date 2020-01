La tarde el 10 de enero ha estado cargada de intensidad amorosa en ‘Sálvame’, donde los colaboradores se han repartido besos entre ellos, emulando a los concursantes del ‘reality’ ‘La isla de las tentaciones», la gran apuesta de Mediaset de la temporada.

Alonso Caparrós le planta un beso en la boca a Lydia Lozano

Tras el estreno del concurso ‘La isla de las tentaciones’, en el que diez solteros y solteras convivirán con cinco parejas para poner a prueba su amor, los colaboradores de ‘Sálvame’ han jugado en directo para elegir al compañero que consideran más atractivo. Cada uno de ellos ha ido colocando un collar al colaborador que le parecía más atractivo.

Así, hemos visto cómo Kiko Matamoros elegía a Lydia Lozano. No sin antes dedicarle un comentario bastante descortés. «Se lo pongo a Lydia Lozano porque es la fácil. Esta chica no le hace peros a nada». A la colaboradora no le han hecho gracia sus palabras, pero estaba metida de lleno en el juego y ha restado importancia a sus opiniones.

Por su parte, Alonso Caparrós, también elegía a Lydia como su chica favorita. E, inmediatamente después de colocarle el collar de flores, le ha robado un beso que ha dejado a la periodista sin palabras. «Si nos hubiésemos encontrado en otro momento de la vida hubiese habido pasión entre nosotros«, decía el colaborador.

Kiko Hernández también se animaba a repartir besos a Carlota Corredera y al director del programa, David Valldeperas. Cuando tocó el turno de Gema López, la colaboradora ha decidido darle el collar a Carlota. «Yo es que estoy para nuevas experiencias», detallaba. «Mi vida, qué calores», respondía la gallega. La presentadora eligió a Kiko como el más guapo. «Se lo pondría a los cuatros porque sois súper atractivos pero soy una mujer leal y fiel y estoy casada con alguien en este programa: con Kiko Hernández», aclaraba.