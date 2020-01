Terelu Campos ha sido, de nuevo, uno de los temas de conversación de los colaboradores de ‘Sálvame’. A la hija de María Teresa Campos le han llovido las críticas, una vez más, por parte de sus excompañeros de trabajo.

Matamoros: «Con el débil se hace fuerte»

Una vez más, la mesa de debate del programa de Telecinco ha dedicado parte de su tiempo a hablar de Terelu. El pasado fin de semana, la malagueña enviaba un mensaje a Jorge Javier Vázquez en relación a sus declaraciones sobre su actitud y la de su hermana Carmen Borrego.

«Es el clarísimo ejemplo de cómo actúan las Campos en su vida. Inmisericordes con el débil y débiles con el fuerte», comentaba Kiko Matamoros. «A lo mejor a vosotras que sois pesos pesados no os dice nada. Con el débil se hace fuerte y con el fuerte se hace débil. He visto a Terelu fuera de cámaras decirme lo más grande y llegar aquí el lunes y agusanarse». El colaborador se ha quejado de que la presentadora es capaz de echar un buen rapapolvo «a un compañero que no trabaja delante de las cámaras» y luego mostrar una postura diferente cuando está delante de los focos.