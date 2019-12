6 María Patiño: "Me sentí culpable"

Patiño sí conocía la depresión de Jorge Javier. «Me lo comentó en verano, como es él. En un momento de una publi me llevó a cafetería y me lo lanzó. Para esas cosas tengo reacción muy lenta. Ni calibré el alcance, ni me atreví a preguntar. Me sentí culpable. Tiendo a no preguntar para no profundizar en terrenos que no debo», explicaba en el programa.