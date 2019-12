‘Sálvame’: Kiko Matamoros carga contra Anabel Pantoja

Kiko Matamoros ha atacado duramente a Anabel Pantoja en ‘Sálvame’. Ambos colaboradores comentaban unas declaraciones de Lola Ortiz sobre Diego Matamoros cuando el colaborador estalló contra la sobrina de Isabel Pantoja.

El enfado de Kiko Matamoros con Anabel Pantoja

El enfrentamiento entre ambos colaboradores ha comenzado cuando Anabel ha salido en defensa de Lola Ortiz. La joven comentaba en el programa nuevos detalles de su encuentro con el hijo de Kiko Matamoros. La sevillana salía en defensa de Lola y comentó las demandas que ha recibido por parte de Diego Matamoros. «Si la cosa va por intromisión al honor, también habría que preguntarle a la famosa presentadora de Telecinco porque eso no venía a cuento y Diego vino a hablar de sus relaciones».

Al escuchar a Anabel, Kiko se levantó de su asiento, enfadado. «Lo tuyo es de traca, pero de traca», le decía mientras hacía el amago de abandonar el plató.

«¿Se puede dialogar contigo o tú te levantas y es un monólogo tuyo?«, le reprochaba Anabel. «¿Lola puede venir aquí porque se han sacado unas imágenes con un señor en un palco? ¿Ella no puede venir a contar su verdad y tu hijo sí?», le preguntaba.

«Es evidente que no tiene capacidad para entenderlo. Preguntas desde la ignorancia, no tienes capacidad para hablar de este tema», le recriminaba Kiko.

Tras la bronca, Anabel pidió perdón a su compañero. «Si te ha hecho daño lo que he dicho, te pido disculpas. Lo único que te pediría es que no me hagas quedar mal delante de la gente», concluyó.