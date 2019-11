4 «No quiero discutir»

Las diferentes opiniones que tienen cada una sobre Antonio David Flores no han hecho más que distanciarlas dentro y fuera del plató. «Nunca he dicho nada personal a Belén. ¡En mi vida! No me he metido ni en tu vida ni en tus cosas», le decía la ex de Jesulín a su compañera. «He metido la pata. Pido disculpas. No he querido hacer trampas a nadie. A partir de ahora daré mi opinión y ya está, no quiero discutir».

Las declaraciones de Mila Ximénez que no han gustado nada a Belén Esteban