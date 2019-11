1 «Será un honor ir cogido de tu brazo»

«Hace mucho que no me emocionaba, estoy emocionado porque sé que es un premio muy importante. Has valorado todas las tardes que hemos estado aquí, te has quedado con las buenas tardes y va a ser un honor acompañarte e ir cogido de tu brazo«, afirmaba entre lágrimas el colaborador.

Lo que opina Belén Esteban del novio millonario de Jesulina