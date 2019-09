Raquel Mosquera estalla: ‘Yo nunca he vivido de Rocío Carrasco’

5 «Yo nunca he vivido de Rocío Carrasco»

La peluquera se ha ofendida ante un comentario de Belén Rodríguez en el que se ha mostrado muy crítica con esta.«Yo nunca he vivido de Rocío Carrasco. Me he ganado la vida en mi peluquería». Ha añadido que después de un intenso día de trabajo, allí estaba colaborando en el plató de Mediaset.