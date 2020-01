Raquel Bollo ha vivido una tarde intensa en ‘Sálvame’ después de que uno de sus compañeros la haya traicionado. La sevillana no ha ocultado su disgusto y ha hablado alto y claro ante el colega que le ha hecho algo «tan sucio», como ella misma calificaba.

‘Sálvame’ recibe una información comprometida de Raquel

La dirección de ‘Sálvame’ ha recibido una información comprometida de Raquel Bollo. Una información que, tal y como han anunciado, podría perjudicar a la colaboradora, tanto en su trabajo en televisión como en el terreno personal. El chivatazo ha sido proporcionado por uno de sus compañeros: Gustavo González.

Raquel Bollo, visiblemente enfadada con su compañero, hablaba con firmeza delante de las cámaras. «En mi vida sé todo lo que tengo que saber. He estado de shock muchas veces. En lo que se refiere a mi marido, porque yo lo llamo así, no tengo ningún problema ni nada por lo que temer».

«Si me tengo que ir para ir contra la dirección del programa, lo haré», anunciaba. «Me fui una vez dos años con la cabeza muy alta porque me llevé el cariño y la lágrimas de muchos compañeros. No sé cuál es la intención, pero es tan triste. Estuve dos años fuera de televisión. Dos años en los que seguí dando mucho este programa».