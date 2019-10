3 Jorge Javier Vázquez: «¡Qué alegría me has dado!»

Tampoco Jorge Javier Vázquez se ha quedado callado ante la noticia. «¡Qué alegría me ha dado verte!», le decía. «Cuando he llegado a sastrería y te he visto llorar me he emocionado. Ha merecido la pena. Me han dicho en dirección que has hecho méritos para que esto no sea solamente un día«. Y concluía sus palabras de cariño con un contundente mensaje: «No hay persona que no le guste más la televisión que a mí, pero si tengo que ceder, mis limones son tuyos», bromeaba.

