Este 14 de febrero, ‘Sálvame’ ha vivido su tarde más romántica y especial. María Patiño comenzaba el programa anunciando a los espectadores que uno de los colaboradores recibiría una gran sorpresa que nunca iba a poder olvidar en este día tan especial.

Al finalizar el programa, la también presentadora de ‘Socialité’ vendaba los ojos a Rafa Mora, tapaba su boca y ataba sus manos para que el momento fuera de lo más emocionante. «Vas a vivir una situación que no vas a olvidar jamás«, comentaba Patiño. Tras esto, su pareja, Macarena, irrumpía en el plató para pedirle matrimonio al de Valencia.

«Sé que a veces has desconfiado de mi, pero llevamos juntos casi 5 años… eres el hombre de mi vida y por eso te quiero pedir… ¿Te quieres casar conmigo?», decían los carteles que llevaba la joven en sus manos. Emocionado, y con lágrimas en los ojos, respondió con un esperado «sí, quiero» y ambos se fundieron en un romántico beso.

«Agradezco muchísimo este detalle, siempre has soñado con que sea el hombre el que da el paso», afirmaba Rafa Mora minutos antes de hincar la rodilla y pedirle matrimonio a su chica. «Me gustaría pasar toda la vida contigo. ¿Quieres ser mi futura esposa?», preguntaba emocionado. «Siempre me lo he imaginado de otra manera, pero por qué no así. Me gustaría que me pidieras matrimonio en un lugar bonito y muy especial«, contestaba Macarena. ¡Todo un broche de oro a más de cinco años de relación!

