Cristina Cifuentes, exPresidenta de la Comunidad de Madrid, ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para dar una sorpresa muy especial a Carlota Corredera.

Una sorpresa para la presentadora

La política ha visitado el programa de Telecinco para dar una sorpresa muy especial a una de las presentadoras. En sus manos portaba una caja con un contenido misterioso. «Ábrelo, lo traigo calentito. Es una sorpresa».

Cifuentes, una de las entrevistadas del nuevo libro de Carlota

El regalo que Cifuentes ha entregado a la gallega eran los primeros ejemplares de su libro ‘Hablemos de nosotras’. Un libro que pone foco en la mujer y en el que la periodista entrevista a 11 destacadas voces femeninas de nuestro país.

«Quiero dar las gracias Cristina por haber venido. Cristina es una de las personas a las que yo entrevisto en el libro que hoy sale a la calle. No nos conocíamos, pero mi intuición me decía que yo te caía bien quería hacer un libro e mujeres, hablar de nosotras. Tu perfil era muy importante por todo lo que has pasado como mujer, como madre, como política, como esposa. Mucha gente ha leído el libro y todo el mundo me ha dicho que le ha sorprendido tu entrevista», explicaba Corredera.

«Es difícil hacerlo todo bien»

Carlota quiso agradecer a Cifuentes haber colaborado en este libro al que ha dedicado nueve meses de intenso trabajo y por que que ha tenido que hacer «muchas renuncias». «Me dijiste que sí un 14 de febrero y me puse a dar saltos de alegría. Quiero dar las gracias por tu generosidad y a las otras 10 personas que han colaborado. Sé que ha valido la pena. Una mujer que sea de derechas o de centro derecha y que se declare abiertamente feminista es muy importante. Porque ser feminista es nada más y nada menos que estar a favor de la igualdad».

La política, por su parte, dijo estar muy satisfecha de haber podido aportar su «gotita» de arena a su trabajo. «Te quiero dar las gracias por haberme permitido participar en este proyecto apasionante, maravilloso que acabas de concluir. No nos conocíamos de nada. Yo a Carlota la conocía como todos los espectadores. Solo te conocía por referencias de gente que me había hablado de ti. Pero he podido contribuir en este libro maravilloso tuyo. Es buena profesional, pero mucho mejor como persona».

Cifuentes se despidió recordando a la audiencia lo importante que es luchar por la igualdad de géneros. «Quiero destacar lo difícil que es hacerlo todo bien. Maquillada, pintada y siempre con buena cara. Nuestros problemas son problemas son problemas comunes». Y ha añadido que es seguidora del programa. «Me encanta este programa. Yo veo ‘Sálvame’. Me divierto muchísimo y hacéis un trabajo estupendo»