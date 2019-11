Los colaboradores de ‘Sálvame’ han protagonizado un divertido juego en el programa. Sentados en torno a una mesa redonda, han emulado a los protagonistas de la película ‘Perfectos desconocidos’ y han revelado algunos de los secretos que esconden sus teléfonos móviles.

Qué esconden los ‘smartphones’ de los colaboradores

A más de un seguidor del programa vespertino con mayor éxito de Mediaset le encantaría saber los secretos que albergan los ‘smartphones’ de los personajes televisivos de mayor tirón: Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, María Patiño… ¿Qué mensajes tendrán escritos en sus respectivos chats de WhatsApp? ¿Qué fotografías guardan en sus galerías de imágenes? ¿Qué amigos y personajes forman parte de sus contactos favoritos?

Un nuevo juego en el programa

Algunas de estas preguntas podrían encontrar respuesta en un nuevo juego que han inaugurado los colaboradores del espacio. El pasado 20 de noviembre estrenaban un curioso pasatiempo que ha generado gran expectación en la audiencia.

Jorge Javier era el primero en romper en hielo en el juego. Empezaron hablando de las cosas que más les gustan. Y también de las que no gustan tanto. «No me gusta vivir con miedo. Hay muchas veces que te hacen sentir culpable y eres víctima», señalaba el de Badalona.

Los distintos chats de los miembros de ‘Sálvame’

Enseguida salió el tema de los chats de WhatsApp. María Patiño confesó que hay distintos chats entre quienes trabajan en el programa. «Tengo grupos con personas en los que no estáis algunos. Somos cuatro personas que nos comunicamos». «¿Pero quiénes son»?, le preguntaba el presentador. «Hacemos todo tipo de comentarios, normalmente maliciosos», respondía la periodista.

Al final de la rueda de «confesiones», Jorge Javier lanzó una advertencia a su compañera sobre los grupos de esta red. «A mí no me incluyas, qué pereza». Kiko Hernández también se mostraba contrario a formar parte de grupos de WhatsApp. «Conmigo que se lo piensen antes de meterme en un grupo porque me acuerdo de su madre, se de su padre y de si tienen descendencia».