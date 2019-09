Irene Rosales se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Kiko Rivera

Kiko se ha mostrado totalmente enojado con Isa por sus últimas declaraciones. Nuevos ataques que no quiere ni oír: «Habrá que cortarle la lengua», ha asegurado. «Para mí ha llegado a su fin», ha recalcado.

Tras la información de Kiko Hernández en la que se revelaba que Isa deseaba utilizar una supuesta deslealtad de Kiko para chantajear a su hermano, el DJ ha dicho lo siguiente: «Déjanos en paz».

«El conflicto no me gusta. Me duele porque se ha llegado a unos límites que no son necesarios. No entiendo el motivo por el que hay que recalcar lo que se ha hecho mal, sino mirar para adelante», ha dicho Anabel durante su intervención en ‘Sálvame’.