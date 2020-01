En el plató de Sálvame puede pasar cualquier cosa, desde visitas por sorpresa a encarnecidos debates que consiguen sorprender a público y espectadores. Eso es lo que ha pasado este martes, en el que se ha vivido un enfrentamiento entre presentadora y colaboradora. Paz Padilla e Ylenia Padilla terminaron discutiendo en pleno directo, protagonizando el enfrentamiento ‘menos feminista’ vivido en televisión de los últimos tiempos.

«Reclamamos por la mujer, pero muchas veces hemos sido tontas porque hemos sacrificado la familia, el cariño de nuestros hijos y nuestra tranquilidad por querer ser más que los hombres, porque llevamos la casa y el trabajo mientras los hombres solo llevan el trabajo», comenzó diciendo la presentadora del espacio, logrando que buena parte del público femenino se pusiera en pie.

Ylenia, en contra del alegato de Paz Padilla

Y aunque pareció convencer a casi todo el mundo, Ylenia Padilla no dudó en mostrar su disconformidad asegurando que «la solución a esta situación no es que la mujer no quiera trabajar, es que el hombre haga cositas en casa. Porque querer trabajar no es sacrificar a tus hijos». Una resolución que no convenció a la gaditana, comenzando así una discusión.

«Creo que nosotras mismas hemos sacrificado la estabilidad de la familia, hay muchos niños que están solos, no hay manera porque llegamos reventadas de trabajar y hemos sacrificado la unidad de la familia y la unificación», aseveró Paz Padilla.

«Que no nos dejemos llevar por una sociedad en la que nos dicen que hay que ser igual que los hombres, porque igual que hay mujeres que deciden, de una manera muy inteligente dedicar su vida a otras cosas, a su familia, a su casa… Porque yo llego ahora y preparo la cena, y yo me levanto y dejo la comida hecha. Y limpio y plancho y todo», afirmó, haciendo estallar a Ylenia, que le aconsejó que le dijera a su marido que «un día yo, y tu otro».

“Yo tengo ayuda, pero a veces las cosas te gusta hacerlas a ti. Yo he sufrido mucho como mujer porque no tenía ni abuelo, ni abuela, ni tío, ni tía para dejar a mi hija. Yo sola con mi hija, y no quería renunciar a ser a Paz Padilla porque todo el mundo te dice que tienes que aprovechar el momento y por esa tontería yo he sacrificado muchos momentos maravillosos de estar con mi hija. Y me arrepiento. Como mujer me arrepiento”, continuó para sorpresa de Ylenia, a quien su actitud le pareció de lo más hipócrita ya que, mientras lo decía, se encontraba «gozando de su trabajo y realizada».

¿La respuesta de Paz Padilla? «Ylenia, tú que no tienes hijos no puedes hablar de esto. Tú no sabes lo que es llevar una casa, ni lo que es pensar qué hacer mañana para comer”, sentenciaba Paz Padilla cabreada.