El futuro, siempre incierto, es algo que inquieta a muchos. Incluidos los colaboradores de ‘Sálvame’. Muchos de ellos han recurrido a la ayuda de un vidente para ayudar a despejar dudas o dar respuesta a cuestiones de interés sobre sus vidas. Ellos mismos han contado sus experiencias con el mundo de la clarividencia en el programa. Aunque la historia más terrorífica ha sido la que le pasó a Paz Padilla.

«Empezaron a sucederme cosas muy extrañas»

Paz Padilla no ha tenido reparos en contar sus experiencias con el mundo del ‘más allá. Durante su viaje a África con Jesús Calleja para el programa ‘Planeta Calleja’, la andaluza se compró una muñeca vudú. Le hacía gracia «el cachondeo», pero nunca imaginó las consecuencias de tener esa muñeca en su casa. Según ha contado, puso a la muñeca como objeto decorativo en su domicilio. Poco después empezaron a pasarle cosas fuera de lo común. «Empezaron a sucederme cosas muy extrañas, como que me caigo por las escaleras, tengo un accidente de tráfico. Me asusté porque no eran cosas normales».

«La chica que trabaja en mi casa me dijo que de noche se movía», ha explicado. Otra amiga vidente «me dijo que la figura era el demonio. Son un hombre y una mujer atadas a una especie de tridente». Así fue como tener a la muñeca empezó a darle verdadero ‘yuyu’: «Ya me asusté y me empecé a cagar». Y decidió deshacerse de ella para siempre.

«Llamé a mi hermana para que me ayudase y, según la quemamos, comenzó una tormenta que movió el viento y se creó un remolino», narraba en ‘Sálvame’. Afortunadamente, todo quedó en una anécdota y a día de hoy su mal fario es cosa del pasado.